Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je večeras, gostujući u Dnevniku na RTS-u, govorio o NIS-u, gasu i naftnoj krizi u svetu.

Na pumpama u Srbiji je stabilno, nema gužvi, dok se većina zemalja suočava sa ograničavanjem snabdevanja i razmatranjem mera kako bi se održala redovnost isporuka, a sve u cilju ublažavanja učestalih poskupljenja goriva.

- Od januara prošle godine imamo sankcije i nismo u stanju da to u potpunosti rešimo, ni krivi ni dužni, ali dobra je vest da Rafinerija radi, da Hrvati nisu dobili priliku da nam zaustave dotok nafte kao prošli put. Nas se najviše tiče hoće li biti dovoljno nafte i naftnih derivata na pumpama i hoće li naše sve javne službe moći da obavljaju svoj posao. MOL i Gaspronjeft će završiti posao do 21. maja - rekao je on.

Foto: RTS

Rafinerija radi, prošlog meseca oko 10.000 tona je prerađivano, pre svega u dizel.

- Krenuli smo sa zanavljanjem rezervi. Potpisani su ugovori. Daću sve od sebe da država uradi sve što može što se cene tiče. Razgovarao sam sa ministrom Malim. Verujem da ćemo zadržati cene - rekao je on.

Poručio je da samo Mađarska ima nižu cenu gasa u celoj Evropi.

- Samo dve zemlje imaju nižu cenu električne energije u Evropi. Ako uspemo da ne povećamo cenu nafte u petak, od ponedeljka ćemo i po tome biti među zemljama sa najnižom cenom u Evropi - kazao je Vučić.

