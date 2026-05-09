Kineske avio-kompanije razmatraju kupovinu do 500 Boingovih aviona, u poslu koji bi, ukoliko bude potvrđen, mogao da postane jedan od najvećih komercijalnih ugovora u istoriji američkog proizvođača.

Prema navodima CNBC-a i specijalizovanog portala Dj’s Aviation, izvršni direktor Boeinga Keli Ortberg pridružiće se predsedniku SAD Donaldu Trampu tokom predstojeće posete Kini. Očekuje se da će trgovinski odnosi između dve zemlje biti jedna od glavnih tema razgovora, a među mogućim dogovorima pominje se i velika narudžbina putničkih aviona.

Ni Boeing ni kineske avio-kompanije za sada nisu zvanično potvrdili da su pregovori u završnoj fazi.

Iako zvanična potvrda još ne postoji, izvori iz vazduhoplovne industrije navode da bi paket mogao da obuhvati i uskotrupne i širokotrupne modele, sa ukupnim brojem koji bi mogao da dostigne čak 500 aviona.

Najveći deo potencijalne narudžbine trebalo bi da se odnosi na porodicu 737 MAX, pre svega varijante MAX 8 i MAX 10, namenjene domaćim i regionalnim linijama sa velikim brojem putnika. U paket bi mogli da budu uključeni i Boeing 787 Drimlajner, a moguće i Boeing 777X za interkontinentalne letove.

Među kineskim prevoznicima koji bi mogli da učestvuju u poslu pominju se Er Čajna (Air China), Čajna Istern (China Eastern) i Čajna Sadern (China Southern).

Za Boeing bi ovakav ugovor imao veliki značaj. Kineske avio-kompanije godinama nisu zaključivale velike poslove sa američkim proizvođačem, delom zbog trgovinskih tenzija između Pekinga i Vašingtona, a delom zbog posledica krize sa modelom 737 MAX.

Kina je bila prva zemlja koja je 2019. godine prizemljila 737 MAX posle dve fatalne nesreće i među poslednjima koja je odobrila povratak ovog modela u komercijalnu upotrebu.

U međuvremenu je Airbus dodatno učvrstio svoju poziciju na kineskom tržištu kroz više velikih narudžbina i proširenje industrijske saradnje u toj zemlji. Istovremeno, kineski proizvođač COMAC postepeno povećava proizvodnju modela C919, koji konkuriše avionima Boeing 737 MAX i Airbus A320neo.

Prema procenama Boeinga, kineskom tržištu će do 2043. godine biti potrebno više od 8.000 novih putničkih aviona. To Kinu čini jednim od najvažnijih tržišta za sve vodeće proizvođače.

Boeing u kineskom Džoušanu ima centar za završno opremanje i primopredaju aviona 737 MAX, što dodatno pokazuje koliko je kinesko tržište važno za američkog proizvođača.

Po kataloškim cenama, vrednost ovakvog ugovora merila bi se desetinama milijardi dolara, iako avio-kompanije pri narudžbinama ove veličine tradicionalno ostvaruju značajne popuste.

Za Boeing bi eventualna narudžbina imala značaj koji prevazilazi samu prodaju aviona. Veliki ugovor iz Kine predstavljao bi snažan signal da kompanija obnavlja odnose sa jednim od svojih najvažnijih kupaca i pokušava da učvrsti poziciju na tržištu posle višegodišnjih operativnih i reputacionih izazova.

Ako posao bude potvrđen, mogao bi značajno da utiče na buduću raspodelu tržišnog udela između Boeinga, Airbusa i COMAC-a na azijsko-pacifičkom tržištu.