Baštenske kućice predstavljaju praktično rešenje za dodatni prostor namenjen odlaganju baštenskog alata, sportske opreme i stvari za slobodno vreme. Na tržištu postoji veliki broj modela i tipova, a najčešće se dele na drvene, metalne, zidane i plastične kućice, koje mogu biti gotove ili izrađene po meri. Ukoliko su većih dimenzija i imaju nadstrešnicu, mogu služiti i kao prostor za odmor i boravak u dvorištu.

Kada se govori o baštenskim kućicama, najčešće se misli na drvene modele, iako su dostupne i zidane, metalne i plastične varijante. Prilikom izbora preporučuje se da stil kućice bude usklađen sa izgledom kuće i uređenjem dvorišta.

Drvene baštenske kućice

Drvene kućice spadaju među najpopularnije jer se relativno jednostavno izrađuju, a zahvaljujući prirodnom materijalu lako se uklapaju u ambijent bašte. Ukoliko se odlučite za ovu vrstu, potrebno je voditi računa o zaštiti drveta od vremenskih uticaja i redovnoj impregnaciji. Iako su manje dimenzije, i ove kućice zahtevaju odgovarajući temelj, koji može biti betonski ili izrađen od impregnirane drvene konstrukcije.

Zidane baštenske kućice

Za one koji žele dugotrajnije i čvršće rešenje sa manje potrebe za održavanjem, zidane kućice predstavljaju dobar izbor. Njihov glavni nedostatak najčešće se odnosi na estetiku. Ovakvi objekti zahtevaju čvršće temelje, kao i detaljnije planiranje i preciznije projekte.

Metalne baštenske kućice

Metalne baštenske kućice najčešće su izrađene od čelika ili aluminijuma i mogu se farbati u željene boje. Njihov izgled uglavnom podseća na industrijski dizajn, pa ih češće biraju ljubitelji moderne arhitekture i savremenih rešenja. Ipak, zbog samog materijala, metalne kućice se teže uklapaju u prirodno okruženje vrta.

Baštenske kućice od fiberglasa

Kućice od fiberglasa ređe su zastupljene, ali imaju prednost veoma jednostavnog održavanja i otpornosti na spoljne uticaje. Iako su praktične i gotovo bez potrebe za dodatnim održavanjem, poput metalnih modela često se smatra da se stilski ne uklapaju najbolje u prirodni ambijent dvorišta.