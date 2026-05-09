Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država uložiti devet miliona evra za lokalne puteve u okolini Šida, kao i da će se raditi rekonstrukcija Osnovne škole "Branko Radičević" u Šidu. Najavio je da će se raditi putevi Vašica-Batrovci i Višnjićevo- Morović- Bosut.

- Mislim da će ljudi da budu zadovoljni time, jer to je ogroman novac, to je ukupno negde oko 9 miliona evra i krenućemo da radimo Osnovnu školu Branko Radičević, sasvim i da vidimo možemo li bazen u "Sremskom frontu" da radimo, u školi. U svakom slučaju, to bi bile velike promene za Šid - rekao je Vučić tokom posete porodici Bulatović u Batrovcima kod Šida.

Odgovarajući na pitanje šta je razlog posete Šidu, Vučić je rekao da mu je posao da razgovara sa narodom, da čuje i da se posveti njihovim problemima.

- U Šidu postoji veliki broj stvari koje smo rekli, a koje nismo uradili i zato ćemo sada da ubrzamo. Kao što rekoh, taj put Vašice-Batrovci, to je 8 kilometara, ako se ne varam i Morović-Višnjićevo-Bosut je 4 i nešto kilometara i to da uradimo odmah. Ovde je potrebna i obilaznica oko Šida, naravno, ali to je nešto više novca. Potrebno je i vodosnabdevanje da se reši i cevovodi u pravcu Batrovci-Šid. Osnovna škola Branko Radičević i Sremski front u samom Šidu i ovo oko industrijske zone što radimo tehničko opremanje da bismo videli da dovedemo nekog od investitora - istakao je Vučić.

Podsetio je da se u blizini završava i auto-put Kuzmin-Sremska Rača, dodajući da će on mnogo značiti svima, posebno ljudima u Semberiji, Posavini i Krajini.

- I jedino je Šid nekako ostao da nismo dovoljno uradili i za to sam ja kriv, nije niko drugi. Nisam mogao da očekujem to od njih iz opštine. Jedino je bilo fer da su ponekad nešto preuzeli na sebe, čak i kad nisu krivi... Tako da sam rešio sad kad budemo ovo uradili, ove puteve, onda dolazim da kažem ljudima mi smo to mi uradili, a ne oni - rekao je predsednik Vučić.