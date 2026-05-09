Pravilna tehnika vožnje može u velikoj meri da utiče na smanjenje potrošnje goriva, bilo da je reč o benzinskim ili dizel automobilima. Stručnjaci naglašavaju da upravo vozač ima ključnu ulogu u tome koliko će vozilo trošiti. Ipak, metode štednje ne treba primenjivati bez razmišljanja, jer pogrešan pristup može dovesti do kvarova na motoru i menjaču, što na kraju stvara dodatne troškove umesto uštede. Evo kako da bezbedno smanjite potrošnju goriva.

Fokus je pre svega na automobilima sa manuelnim menjačem. Kod njih na potrošnju ne utiču samo brzina i stil vožnje, već i način i trenutak menjanja brzina.

Osnovno pravilo glasi, niži obrtaji motora znače manju potrošnju goriva. Na primer, pri istoj brzini od 50 km/h, razlika između rada motora na 4.000 i 2.000 obrtaja u minuti može značiti i duplo manju trenutnu potrošnju. Zato je važno da, umesto vožnje u visokim obrtajima, pravovremeno prebacite u viši stepen prenosa, a zatim, kako brzina raste, nastavite sa daljim promenama brzina.

Ipak, vožnja na preniskim obrtajima ima svoju granicu koju ne treba prelaziti. Kod većine vozila optimalan raspon rada motora kreće se između 1.500 i 2.500 obrtaja u minuti.

Ako tokom ubrzavanja prerano ubacujete u viši stepen prenosa i dodajete gas već na oko 1.000 obrtaja, pojaviće se vibracije koje se prenose na celo vozilo. To je znak preopterećenja. U takvim uslovima ubrzano se troše motor, menjač i drugi delovi, što može dovesti do skupih popravki.

Kako ubrzavati i usporavati kako biste uštedeli

Prilikom dodavanja gasa, ukoliko uslovi na putu to dozvoljavaju, ne bi trebalo koristiti više od 60-70 odsto snage motora. Cilj je da se ne ubrzava presporo, jer to produžava vožnju u višim obrtajima, ali ni naglo, jer se tada motor nepotrebno opterećuje. Prilikom promene brzina treba voditi računa da obrtaji ne padnu previše, na primer na oko 1.200 o/min, jer jače dodavanje gasa u tom slučaju izaziva vibracije usled opterećenja pogonskog sklopa.

S druge strane, pri usporavanju možete bez problema ostaviti vozilo u brzini duže vreme. Kada ne pritiskate papučicu gasa, pad obrtaja čak i ispod 1.000 je bezbedan, ali ako se pojave vibracije, to znači da ste preterali.

Kod kočenja motorom, u većini automobila potrošnja goriva praktično pada na nulu, jer se puštanjem gasa prekida dovod goriva. Suprotno tome, ako vozite u leru do semafora, motor i dalje troši oko 1 litar goriva na sat.

Koji pristup je najefikasniji u gradskoj vožnji

Stručnjaci za ekonomičnu vožnju savetuju blago kočenje i pravovremeno puštanje gasa pre semafora kako bi se maksimalno iskoristila energija kretanja. Umesto čestog ubrzavanja i kočenja, bolje je voziti ujednačeno. Svako kočenje predstavlja gubitak energije, a naglo ubrzavanje koje se završava kočenjem znači dvostruki gubitak.

Ovo pravilo važi i za hibridna vozila. Iako regenerativno kočenje pomaže u smanjenju potrošnje, njegova efikasnost nije potpuna. Kada se automobil slobodno kreće bez dodatnog ubrzavanja, potrošnja je manja i ušteda veća.

Na kraju, ne treba zanemariti ni težinu vozila. Dodatnih 50 kilograma može povećati potrošnju za 0,2 do 0,4 litra na 100 kilometara. Zbog toga je preporučljivo iz automobila ukloniti nepotrebne stvari, kao i neiskorišćene nosače ili krovne dodatke.