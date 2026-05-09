Na Zlatiboru je planirana izgradnja multifunkcionalnog parka Palisad, zamišljenog kao mreža međusobno povezanih tematskih celina koje zajedno čine jedinstven prostor namenjen igri, odmoru, edukaciji, rekreaciji i socijalnoj interakciji u prirodnom okruženju.

Osnovu parka čini 17 celina koje obrazuju jedinstven pejzažni sistem povezan pešačkim stazama i zelenim površinama. Kako prenose Zlatiborske vesti, portal Opštine Čajetina, mobilijar će obuhvatati drvene klupe, multifunkcionalne stolove, rekreativne sprave, fabrički dostupne parkovske igračke, pergole, mreže, česme i elemente za sedenje.

Postojeće drveće biće sačuvano, dok će novo zelenilo uključivati visoke trave, grupisano žbunje i niže drveće, čime se formiraju mikroambijenti, zone hlada i intimniji prostori. Izbor biljnih vrsta i njihov raspored prilagođeni su klimatskim uslovima Zlatibora, uključujući otpornost na vetar, hladnoću i sušu.

Biciklistička staza projektovana je kao off-road trasa koja prati prirodne konture terena duž ivica parcele, spajajući rekreativnu funkciju i ulogu vizuelne barijere.

Skejt park namenjen je svakodnevnoj rekreaciji dece i mladih, a ujedno predstavlja oblikovanu prostornu barijeru koja funkcionalno i estetski zatvara ivicu parcele. Njegova forma je fluidna, sa krivinama i promenama širine, što omogućava kontinuiranu vožnju skejta i rolera.

Predviđena je i ugradnja dečje penjalice kao tipske sprave za igru i rekreaciju. Konstrukcija je talasastog oblika, sa kombinacijom horizontalnih, kosih i vertikalnih elemenata koji omogućavaju različite načine kretanja i igre.

Novi objekat kafića osmišljen je kao prostorni akcenat u okviru parka, namenjen odmoru i druženju, uz mogućnost izdavanja kao manji ugostiteljski lokal (kafić, aparat za kafu, napici i slično). Konstrukcija je identična postojećem objektu u parku.

Foto: RINA

Multifunkcionalni sto sa pratećim sadržajima zamišljen je kao prostor za boravak, igru i edukaciju na otvorenom - od igranja šaha i stonog tenisa do korišćenja spoljne česme i prostora za radionice poput crtanja i vajanja.

Prostor za starije korisnike namenjen je odmoru, druženju i lakšim rekreativnim aktivnostima.

Lounge zona predviđena je za opuštanje, privatnije razgovore i boravak u prirodi. Blago je ukopana u teren, čime se postiže osećaj izdvojenosti i privatnosti u odnosu na ostatak parka.

Art park - akustički vrt, namenjen je deci i posetiocima svih uzrasta, sa ciljem interaktivnog i edukativnog iskustva kroz zvuk i igru. Planirano je postavljanje šest interaktivnih parkovskih sprava koje proizvode zvuk ili rezonancu pri dodiru ili kretanju.

Teretana na otvorenom biće horizontalno organizovana i uklopljena u postojeću konfiguraciju terena, omogućavajući rekreativne i funkcionalne vežbe za sve uzraste.

Prostor za najmlađe formiran je kao manji kružni plato sa peskom, smešten u gušće oblikovano okruženje drveća, čime se stvara osećaj zaštićenog i prirodnog ambijenta.

U okviru dečje zone planiran je i glavni kružni plato kao centralni prostor za igru i druženje dece različitog uzrasta, uz mogućnost nadzora roditelja sa integrisanih klupa.

Fontana je smeštena u neposrednoj blizini spomenika i oblikovana kao asimetrični kružni segment, čime dobija dinamičnu i otvorenu formu usmerenu ka spomeniku.

Parking prostor ostaje u postojećim gabaritima, uz proširenje dodatnim delom koji je označen tamnijom zelenom bojom, čime se vizuelno uklapa u okruženje i jasno razdvaja od saobraćajnica.

Javni toalet projektovan je kao kompaktan montažni objekat sa tri funkcionalne celine: kabinom prilagođenom osobama sa invaliditetom, dve standardne kabine (muška i ženska) i servisnom ostavom za alat i materijal za održavanje parka.

Površine za odmor i boravak biće izrađene od drvenog dekinga u prirodnim tonovima, dok će fiksni elementi mobilijara i stolovi biti od armiranog betona i livenog teraca. Metalne konstrukcije koristiće se za sprave, ograde i nadstrešnice.

U narednom periodu planirane su procedure za pripremu dokumentacije i izbor izvođača radova.

Multifunkcionalni park Palisad deo je projekta "Prevencija, odgovor i adaptacija na klimatske promene u ITI Užice", koji je odobren kroz EU Integra program. Partneri na projektu su: Grad Užice kao vodeći partner, MUP RS Sektor za vanredne situacije, Opština Čajetina, Opština Požega, Opština Bajina Bašta i RRA Zlatibor.

Na teritoriji Opštine Čajetina biće realizovane sledeće aktivnosti:

- Rekonstrukcija Parka Palisad;

- Instalacija solarne elektrane na zgradi Opštine Čajetina;

- Rekultivacija zemljišta oštećenog požarom u Krivoj Reci;

- Niz edukacija iz oblasti energetske efikasnosti, urbanog planiranja i reagovanja u vanrednim situacijama;

- Nabavka opreme za spasilačke jedinice i subjekte za reagovanje u vanrednim situacijama na lokalnom i regionalnom nivou.

Realizacijom planiranih aktivnosti značajno će biti unapređeni kapaciteti partnera, kako za sprovođenje projekata finansiranih od strane Evropske unije, tako i za prevenciju i sanaciju posledica klimatskih promena.

Donatorska sredstva obezbeđena su od Evropske unije kroz program EU Integra, koji zajednički realizuju Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije i Kancelarija za projektne usluge Ujedinjenih nacija (UNOPS).