Obaveštenje za posetioce: Gold gondola na Zlatiboru zatvorena od 23. do 26, kao ni 30. i 31. marta i prvih dana aprila
Gold gondola na Zlatiboru neće raditi za putnike od ponedeljka 23. marta do četvrtka, 26. marta, kao i 30. i 31. marta, zbog pregleda stubova, objavljeno je na sajtu Turističke organizacije Zlatibor.
Dodaje se da gondola neće raditi ni prva dva dana aprila. Ostalim danima, gondola će raditi od 10 do 15 časova, a poslednja vožnja sa Tornika je u 16 časova.
Biznis Kurir/RINA
