Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je, zajedno sa više od 100 mladih volontera i predstavnika lokalne zajednice Kraljeva i okolnih mesta, učestvovala u velikoj ekološkoj akciji uređenja šume „Borići“, jedne od najlepših zelenih oaza u tom kraju.

Pavkov je istakla da je ovom akcijom iz srca centralne Srbije, iz Kraljeva, započeta druga faza velike nacionalne ekološke kampanje za mlade „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti'!'.

„Na mestu gde se najbolje osećam, a to je teren sa ljudima, sa više od 100 mladih koji su budućnost, danas smo radili na uređenju šume „Borići“, jedne od najlepših zelenih oaza nadomak Kraljeva. Dodatno smo ga uredili, očistili i ofarbali mobilijar uz male eko-izazove koji su nas sve dodatno motivisali. Ovom akcijom hoćemo da pokažemo da nam ništa nije teško, da zajednički možemo da napravimo lokalne promene koje imaju i regionalni uticaj i da moramo zajednički da radimo ako hoćemo da napravimo održivu budućnost. U prethodne četiri i po godine posadili smo više od 350.000 sadnica, uz kontinuiran rad Ministarstva zaštite životne sredine, Uprave za šume, Srbijašuma i Vojvodinašuma. Srbija je trenutno na oko 40% pošumljenosti, što je rezultat za svaku pohvalu i zato pošumljavanje posmatramo kao deo šireg procesa ozelenjavanja, i nastavljamo tim putem, jer svako stablo znači“, rekla je ministarka Pavkov.

Ministarka je istakla da Kraljevčani mogu biti ponosni jer žive u gradu koji ima izuzetno prirodno i kulturno nasleđe, naglasivši da se na svega dvadesetak kilometara od grada nalazi Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“, koji se prostire na gotovo 10.000 hektara i obuhvata istoimeni planinski masiv.

„Ovo područje krasi izuzetno bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, zaštićene vrste poput mrkog medveda, vidre i divokoze, kao i prostrane bukove i hrastove šume i pašnjaci sa divljim konjima. Kraljevo je zaista grad lepote i zaštićene prirode, oivičen Željinom, Stolovima i Jelicom, zaista jedno područje nadomak i Nacionalnog parka Kopaonik, koje je na ponos svih nas. Pored prirodnih vrednosti izdvaja se i bogato kulturno-istorijsko nasleđe, od srednjovekovnog Magliča do manastira Žiče i Studenice. Upravo imajući to u vidu ovakve akcije njihovog očuvanja su važne, jer podstiču društveno angažovanje mladih i aktivan odnos prema prirodi. Čestitam mladima koji su danas pokazali kako izgleda budućnost koju želimo zajedno da gradimo, kao velika i složna porodica, na temelju naše bogate istorije i nasleđa koje nas obavezuje“, poručila je Pavkov.