Slušaj vest

Na Vlasinskom jezeru, na jugu Srbije, nalazi se kuća izgrađena pre 26 godina sa ciljem da pruži podršku umetnicima, a ujedno je poslužila i kao lokacija za snimanje poznatog filma sa Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi.

Foto: Prva TV printscreen

Ova kuća, koju na Vlasini nazivaju "filmska kuća", dostupna je isključivo putem vode. Prostire se na oko 70 kvadratnih metara, u potpunosti je sagrađena od drveta, a upravo u njoj i njenoj okolini na Vlasinskom jezeru snimljen je film "Senke uspomena". Film je realizovan 2000. godine.

Radnja prati priču o nekada slavnom glumcu koji je vremenom pao u zaborav. Njega pronalazi devojčica koja želi da postane glumica, a on joj pomaže na tom putu. U mesto potom dolazi filmska ekipa, među kojima je i glumica koja je bila velika ljubav "zaboravljenog glumca". Tu ulogu tumači čuveni Velimir Bata Živojinović.

Foto: Prva TV printscreen

- To su bile priče do ranog jutra. Oni su bili smešteni kod nas, tu su spavali, jeli. Recimo pila se domaća rakija pa Bata kaže 'meze nas uhvati, daj da promenimo piće', odnosno na hranu - prepričao je Radulović.