Dok Sabrina Karpenter (25) osvaja pozornice Koačele, daleko od reflektora čeka je njena privatna oaza iznad Los Anđelesa. Reč je o vili u Holivud Hils u vrednoj oko 4,4 miliona dolara (oko 475 miliona dinara), koja poslednjih meseci sve češće privlači pažnju javnosti. Spoj je to staroholivudskog šarma i savremenog luksuza, ali bez preterivanja.

Uzdržan luksuz

Elegantna vila u španskom stilu prostire se na oko 316 kvadratnih metara te sadrži četiri spavaće sobe i pet kupatila. Dizajn je promišljen tako da stvara osećaj smirenog, uzdržanog luksuza, bez naglašene raskoši. Kuća uključuje više dnevnih prostorija, uključujući dva odvojena salona raspoređena na različitim nivoima, oba sa impresivnim pogledom na Los Anđeles.

Foto: House of Rolison/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Enterijer je definisan toplim materijalima i arhitektonskim detaljima koji povezuju prošlost i sadašnjost. Sačuvani su originalni elementi poput visokih hrastovih plafona, širokih drvenih podova, drvenih obloga i upečatljivih betonskih kamina, dok veliki lučni prozori od poda do plafona i otvoreni raspored prostoru daju prozračnost i savremeni karakter.

Kuhinja je zamišljena kao središnje mesto doma, sa tamnim mramornim ostrvom i hrastovim ormarićima, dok ostatak enterijera prati uglađenu, minimalističku estetiku. Sve deluje pažljivo osmišljeno i skladno, bez suvišnih detalja.

Sagrađena pre skoro 100 godina

Vila je izvorno sagrađena 1936. godine, a nakon kupovine prošla je temeljnu, devetomesečnu renovaciju pod vođstvom dizajnera iz Haus of Rolisona. Njihov pristup bio je očuvati "dušu doma" i istovremeno ga prilagoditi savremenom načinu života, pa konačni rezultat uspešno spaja istorijski karakter sa modernim standardima. Upravo je nakon te obnove Sabrina ovu nekretninu pretvorila u svoje utočište u Holivud Hilsu, uz život između Los Anđelesa i Njujorka.

No ono što ovu kuću zaista izdvaja jeste njena lokacija. Smeštena visoko iznad grada, iz nje pogled seže na kanjone, krošnje drveća i bleštava svetla centra Los Anđelesa. Terase, masline i uređeni vrtovi dodatno naglašavaju osećaj privatnosti i izolacije - kao da ste kilometrima udaljeni od gradske vreve.

Foto: House of Rolison/Mega / The Mega Agency / Profimedia, Kurir

Reč je o domu koji savršeno odražava njen stil života – glamurozan na pozornici, ali vrlo smiren i nenametljiv u privatnosti. Nije teško zamisliti kako se nakon velikih nastupa vraća upravo ovde, u tišinu iznad grada koja pruža potpuni otklon od sveta reflektora.