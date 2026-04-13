Bivši potpredsednik HDZ ulazi u turistički biznis, kako se kaže, na velika vrata. U srcu Like nikla je njegova luksuzna vila sa pet zvezdica, privatnim velnesom i cenom noćenja koja je već izazvala reakcije mnogih.

Kako je još u decembru objavio portal 24sata, bivši potpredsednik HDZ-a Milijan Brkić u mestu Sveti Rok izgradio je reprezentativnu vilu namenjenu za turistički najam.

Objekat nosi ime Alfa, po specijalnoj jedinici policije, aktivnoj tokom ratnih godina devedesetih, čiji je Brkić bio pripadnik. Vila je u vlasništvu njegove kompanije Alfa Strategy, koja je u izgradnju i opremanje, prema njegovim rečima, uložila oko 900.000 evra. Vila je u međuvremenu dobila kategorizaciju sa pet zvezdica, što potvrđuje visok nivo uređenja i opremljenosti.

Radi se o prostranom objektu sa nizom sadržaja koji ciljaju na goste više platežne moći.

Skupoceno noćenje

U okviru vile nalazi se zatvoreni bazen, sauna, tri sobe smeštene u potkrovlju, veliki dnevni boravak, kao i dodatni prostor za zabavu. Gostima će na raspolaganju biti i terasa sa roštiljem. Ukupna neto površina kuće iznosi 350 kvadratnih metara, dok se sa okućnicom prostire na više od hiljadu kvadrata. Kapacitet vile je osam osoba.

Vila se nakratko pojavila na jednoj od poznatih platformi za iznajmljivanje, ali je oglas ubrzo povučen i trenutno nije dostupan.

Prema tada objavljenim podacima, cena noćenja iznosila je 1.100 evra, uz minimalni boravak od tri dana.

"Vila još nije u najmu, dobili smo kategorizaciju, identifikacioni broj od Ministarstva turizma i samo čekamo poslednji dokument od Poreske uprave za fiskalizaciju. U najam bi trebalo da krene u drugoj polovini aprila", kratko je odgovorio Brkić.

Označena na Google mapama

Do tada bi trebalo da bude gotova i zasebna internet stranica vile, koja je sada "u izradi". Brkić je već označio vilu i na Google mapama.

Što se tiče cene od 1.100 evra za jedno noćenje, Brkić je kratko poručio da smatraju da je ona realna s obzirom na ono što vila nudi, a u Gorskom kotaru se i lošije opremljene nekretnine iznajmljuju po višoj ceni po noćenju.