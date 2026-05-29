Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Glavna skupština akcionara poznate hrvatske kompanije sredinom juna raspravljaće o izveštaju o primanjima članova uprave u protekloj godini.

Reč je o Zagrebačkoj banci, koja je prošle godine ostvarila oko 850 miliona evra prihoda i više od 510 miliona evra neto dobiti, što je za 13 odsto više nego godinu ranije. Cela grupa Zagrebačke banke imala je promet veći od milijardu evra i profit od 570 miliona evra.

Predsednik uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela prošle godine ostvario je više od milion evra ukupnih primanja, odnosno oko 117 miliona dinara godišnje. To u proseku iznosi oko 10,2 miliona dinara bruto mesečno.

U ta primanja ulaze:

fiksna plata od oko 31.000 evra mesečno (oko 3,6 miliona dinara),

bonus za 2025. godinu u iznosu od 460.000 evra (oko 53,8 miliona dinara), koji je isplaćen ove godine,

oko 90.000 evra ostalih primanja (službeni automobil, osiguranje, ishrana i drugo), odnosno oko 10,5 miliona dinara, kao i isplata u akcijama u vrednosti od 122.000 evra, odnosno oko 14,3 miliona dinara.

Foto: 5nikolas5/Shutterstock

Reč je o bruto iznosima.

Poređenja radi, član uprave Slaven Rukavina prošle godine zarađivao je prosečno oko 41.000 evra bruto mesečno, odnosno oko 4,8 miliona dinara mesečno kada se uračunaju plata, bonus za 2025. godinu, akcije i ostala primanja.

Njegova fiksna plata iznosila je oko 15.000 evra bruto mesečno, odnosno približno 1,75 miliona dinara.

Članica uprave Aleksandra Rašić prošle godine prosečno je prihodovala oko 38.000 evra bruto mesečno, odnosno oko 4,45 miliona dinara, uključujući bonus koji joj je isplaćen ove godine.

Ona nije dobila akcije Zagrebačke banke, dok joj fiksna plata iznosi oko 16.000 evra bruto, odnosno oko 1,87 miliona dinara mesečno.