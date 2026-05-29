Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture započelo je ranu fazu tržišnog angažovanja (Early Market Engagement) za infrastrukturni projekat unapređenja železničke mreže u severozapadnoj Srbiji. Ovaj projekat podrazumeva izgradnju nove veze između pruge Subotica-Bogojevo-državna granica i pruge Novi Sad-Odžaci-Bogojevo, kao i rekonstrukciju železničke stanice Bogojevo.

Reč je o delu šireg programa modernizacije železničkog sektora koji se sprovodi uz podršku Svetske banke i Francuske razvojne agencije.

Cilj ove početne faze jeste da se, pre raspisivanja tendera, ispita spremnost tržišta, kapacitet potencijalnih izvođača i prikupe povratne informacije o planiranim tehničkim i kvalifikacionim uslovima, kao i o modelu realizacije "design & build" u skladu sa FIDIC Žutom knjigom.

Prema dostupnoj dokumentaciji, planirana je izgradnja nove jednokolosečne obilazne deonice dužine oko 1,41 kilometar, koja bi omogućila direktno kretanje vozova između pravaca Novi Sad i Subotica bez ulaska u stanicu Bogojevo. Na taj način bi se, kako se navodi, skratilo vreme putovanja i povećala operativna efikasnost, posebno u teretnom saobraćaju.

Pored izgradnje nove veze, projekat uključuje i rekonstrukciju oko 1,65 kilometara pruge Subotica-Bogojevo, 1,45 kilometara pruge Novi Sad-Bogojevo, obnovu sedam staničnih koloseka, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih sistema, kao i rekonstrukciju nivelisanih prelaza i propusta.

Investitor planira da angažuje izvođača koji će istovremeno raditi na izradi projekta za građevinsku dozvolu i realizaciji samih radova.