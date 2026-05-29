Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov predstavila je danas Nacionalni inteligentni monitoring sistem šuma Republike Srbije (NIMOS), projekat koji je proistekao iz domaće naučno-istraživačke zajednice, stavljan na raspolaganje državi i prirodi.

Pavkov je dodala i da je Srbija, po ugledu na svetska inovativna rešenja razvila savremen softver za monitoring šuma, što je važan korak ka modernizaciji sistema zaštite šuma i jačanju kapaciteta institucija u cilju brže i efikasnije reakcije na rizike i promene u šumskim ekosistemima.

Foto: Milana Pavković

„Danas smo predstavili Nacionalni inteligentni monitoring sistem šuma Republike Srbije – NIMOS, projekat koji je proistekao iz domaće naučno-istraživačke zajednice, i koji je stavljan na raspolaganje državi i prirodi. Uz srpsko znanje i srpsku pamet razvili smo pametni sistem za predikciju i monitoring u realnom vremenu, što će značajno unaprediti očuvanje naših šuma, predikciju požara i borbu protiv štetočina. Idemo u korak sa veštačkom inteligencijom, robotikom i tehnološkim inovacijama, što potvrđuje i poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Svi podaci, dobijeni kroz ovaj sistem, će biti sačuvani u Data centar u Kragujevcu, što je vrlo značajno, jer su to nacionalni podaci, od srpskog softvera“, rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila i da će NIMOS pomoći i građanima da izaberu gde je najbolje da šetaju kako bi mogli određene hemijske supstance da apsorbuju u svom telu i da uživaju u šumskim ekosistemima.



„Ovaj alat je dokaz da Srbija ima znanje, kapacitet i viziju da bude ključna spona između nauke, institucija i prirode, a razvili su ga domaći naučnici u našem Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. Upravo u tom povezivanju leži snaga savremene Srbije, koja svoju budućnost gradi na znanju, inovacijama i odgovornom odnosu prema prirodnim resursima“, rekla je Pavkov.

