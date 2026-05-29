Slušaj vest

Dok većina turista tradicionalno bira Vrnjačku Banju, Sokobanju ili Prolom Banju, u Srbiji postoje mnoge banje koje su nepravedno zapostavljene. Jedna od njih je Novopazarska banja smeštenom u netaknutoj prirodi podno planine Rogozne, svega nekoliko kilometara od Novog Pazara.

Ova banja poznata je po izuzetno toplim termomineralnim izvorima, čistom vazduhu, miru i specifičnoj kombinaciji planinske i banjske klime. Upravo zbog toga poslednjih godina sve više ljudi dolazi ovde ne samo zbog terapija i rehabilitacije, već i zbog odmora, opuštanja i begа od gradske gužve.

Koliko je udaljena od Beograda

Novopazarska banja nalazi se na jugozapadu Srbije, oko tri kilometra od centra Novog Pazara i približno 280 kilometara od Beograda. Smeštena je između planina Rogozne, Golije i Ninaje, u području koje obiluje šumama, čistim vazduhom i brojnim kulturno-istorijskim spomenicima.

1/5 Vidi galeriju Novopazarska banja biser Srbije Foto: printscreen/youtube/BalkanTrip TV

Do banje se iz Beograda stiže Ibarskom magistralom preko Kraljeva i Raške, a putovanje automobilom traje između četiri i pet sati, u zavisnosti od gužve i zadržavanja. Put je u najvećem delu dobar i pregledan, a poslednjih nekoliko kilometara vodi direktno do banjskog kompleksa.

Za one koji putuju autobusom, redovne linije iz Beograda saobraćaju do Novog Pazara, odakle se do banje stiže taksijem za desetak minuta ili lokalnim prevozom.

Topli izvori

Najveće bogatstvo Novopazarske banje su njeni termo-mineralni izvori. Ovde postoji čak 14 izvora, a temperatura vode dostiže i više od 50 stepeni Celzijusa, zbog čega se ova banja ubraja među najtoplije u Srbiji.

Glavni izvor ima temperaturu od oko 54 stepena, a voda je bogata mineralima i gasovima koji joj daju posebna lekovita svojstva. Stručnjaci navode da voda sadrži natrijum, kalcijum, kalijum, magnezijum, hidrokarbonate, sulfate, sumpor i silicijum-dioksid, dok je karakteristična i po povećanom sadržaju azota i određenih radioaktivnih elemenata u veoma malim koncentracijama.

Zanimljivo je da svi izvori potiču iz jednpg termalnog vrela, ali zbog prolaska kroz različite slojeve stena svaki izvor ima drugačiju temperaturu i mineralni sastav. Zbog toga voda iz Novopazarske banje važi za jednu od najposebnijih u Srbiji.

Lekovita svojstva

Novopazarska banja već decenijama važi za značajan rehabilitacioni centar, posebno kada su u pitanju neuro-mišićna oboljenja. Ovde dolaze pacijenti iz cele Srbije i regiona zbog fizikalne terapije, hidroterapije i rehabilitacije nakon povreda i operacija.

Lekovita voda i terapije koriste se kod:

reumatskih bolesti

problema sa kičmom i zglobovima

neuroloških i neuromišićnih oboljenja

stanja nakon preloma i operacija

sportskih povreda

išijasa

određenih kožnih problema

pojedinih ginekoloških tegoba

Pored kupanja u termalnoj vodi, u banji se primenjuju i terapije lekovitim blatom, masaže, elektroterapije i različiti programi rehabilitacije.Preporuka je da se pre korišćenja vode u lekovite svrhe konsultujete sa lekarom.

Spa za mlade

Poslednjih godina banje sve više postaju i moderni spa centri u koje rado dolaze i mladi. Jedno od najpoznatijih mesta za opuštanje i termalne bazene u ovom kraju je moderan spa kompleks sa unutrašnjim i spoljnim bazenima, velnes sadržajima i termalnom vodom karakterističnom za Novopazarsku banju.

Banja poslednjih godina privlači i goste koji žele vikend odmor i velnes iskustvo, pa sve više objekata kombinuje medicinski i turistički sadržaj. Ono što mnogi ne znaju, jeste da se u sklopu hidrogeotermalnog sistema Novopazarske Banje nalazi i Rajčinovića banja koja ima tri topla izvora.

Rajčinovića banja se preporučuje za lečenje:

oboljenja organa za varenja,

jetre i žučnih puteva

bubrega i mokraćnih puteva

poremećaja creva

poremećaji metabolizma i šećerna horisturična i aksolomična dijateza Priroda i vazduh

Jedna od najvećih prednosti Novopazarske banje jeste njeno prirodno okruženje. Gustе šume, planinski pejzaži i čist vazduh stvaraju osećaj potpune izolacije od urbanog haosa.

Tokom leta temperature su prijatnije nego u većim gradovima, dok večeri donose osveženje. Zimi ovaj kraj dobija potpuno drugačiji izgled, pa je banja zanimljiva i za vikend-putovanja u hladnijem delu godine.

Posebnu draž daje činjenica da u okolini nema velikih turističkih gužvi, pa je ovo mesto idealno za ljude koji žele mir, tišinu i pravi odmor.

Šta videti u blizini

Boravak u Novopazarskoj banji može lako da se pretvori u spoj velnes odmora i kulturnog turizma, jer se u neposrednoj blizini nalaze neki od najvažnijih spomenika srednjovekovne Srbije.

Najpoznatiji su:

manastir Sopoćani

Đurđevi stupovi

Petrova crkva

tvrđava Stari Ras

Ovi lokaliteti deo su UNESCO kulturne baštine i predstavljaju nezaobilaznu atrakciju za svakog posetioca ovog kraja.

Ljubitelji prirode mogu obići i obronke Golije i Rogozne, dok su šetnje kroz okolna sela i vidikovce posebno popularne među turistima koji žele aktivan odmor.

Raj za gurmane

Novi Pazar i okolina poznati su po jednoj od najboljih gastronomskih ponuda u Srbiji. Gotovo svaki gost koji dođe u ovaj kraj posebno ističe hranu kao razlog zbog kojeg se vraća. Specijalitete koje obavezno treba probati su: pazarske mantije, ćevapi, sudžuk, pita ispod sača, jagnjetina, domaći sirevi i kajmak, tufahije, baklave... Cene su više nego pristupačne i ručak košta između 500 i 1500 dinara.

Cene smeštaja

Jedan od razloga zbog kojih Novopazarska banja postaje sve popularnija jesu izuzetno pristupačne cene smeštaja. Prema aktuelnim ponudama, privatni smeštaj može se pronaći od 1.500 (dve kafe u malo skupljem kafiću u Beogradu) do 3.500 dinara po noćenju, dok su hoteli i spa centri skuplji, ali i dalje mnogo povoljniji nego u drugim poznatijim banjama Srbije.

Iako nije među najpoznatijim banjama u zemlji, Novopazarska banja ima gotovo sve što savremen turista traži - lekovitu vodu, mir, prirodu, dobru hranu, bogatu istoriju i pristupačne cene.

U vremenu kada su popularne destinacije sve skuplje i pretrpanije, ovo mesto predstavlja idealan izbor za one koji žele pravi odmor bez velike gužve i velikog troška.