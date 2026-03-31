Banje u Srbiji sve više dobijaju na popularnosti kao destinacije za odmor, a ponuda je raznovrsna i prilagođena različitim budžetima. Jedan od ključnih razloga njihove privlačnosti jeste to što se smeštaj često može pronaći po veoma pristupačnim cenama, uz dodatnu pogodnost terapija namenjenih tretiranju različitih zdravstvenih tegoba. Među tri najpovoljnije banje u Srbiji izdvajaju se Lukovska, Sijarinska i Pribojska Banja.

Lukovska Banja

Lukovska Banja smeštena je na jugu Srbije, na istočnim obroncima Kopaonika, oko 300 kilometara od Beograda. Ova destinacija beleži rast broja turista, pre svega zahvaljujući povoljnom privatnom smeštaju koji obično uključuje grejanje, internet, kablovsku televiziju i parking. Noćenje na svega 50 metara od centra može se pronaći za 944 dinara, dok je cena 1.000 dinara po danu ukoliko boravak traje kraće od pet noći. Za 1.500 dinara po osobi dostupne su opcije smeštaja u blizini autobuske stanice i hotela „Kopaonik“. Lukovska Banja, poznata po velikom broju lekovitih izvora, koristi se za lečenje:

Svi oblici reume i reumatskih oboljenja.

Problemi sa krvnim sudovima i pritiskom.

Bolesti mokraćnih kanala, bešike i problemi sa bubrezima. Sijarinska Banja

Sijarinska Banja važi za jednu od najpovoljnijih banja, a posebna je u Evropi po svojim termalnim izvorima tople vode. Cene smeštaja su izuzetno niske, tokom pretrage oglasa mogu se pronaći apartmani već od 14 evra po osobi, na lokaciji udaljenoj svega 150 metara od olimpijskog bazena, hotela i gejzira. Ova banja je pogodna za lečenje:

Problema sa kičmom, leđima i više vrsta reumatizma.

Bolesti pluća i disajnih organa, kao i konjuktivitisa.

Šećerne bolesti, anemije, bolesti bubrega i mokraćnih puteva.

Ginekoloških problema, kožnih oboljenja i bolesti digestivnog trakta. Pribojska Banja

Iako još uvek nije u potpunosti razvila svoj potencijal, Pribojska Banja ima perspektivu da postane veoma posećena turistička destinacija. Nalazi se na jugozapadu Srbije, u planinskom okruženju na oko 550 metara nadmorske visine, i smatra se jednom od najlepših banja. Cene smeštaja počinju od 1.000 dinara po noćenju za dvokrevetnu sobu sa prostranom terasom. Za 15 evra dostupna je „delux“ dvokrevetna soba sa pristupom zatvorenom bazenu, dok se apartman od 45 kvadratnih metara, kapaciteta za tri osobe, može iznajmiti za 30 evra. Ova banja je prvenstveno namenjena lečenju:

Hroničnog zglobnog i vanzglobnog reumatizma.

Oboljenja kičmenog stuba i perifernih nerava.

Poremećaja periferne cirkulacije i posttraumatskih stanja.

Ginekoloških oboljenja i bolesti organa za varenje.