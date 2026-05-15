Slušaj vest

Na beogradskim pijacama cene voća i povrća i dalje izazivaju nevericu među kupcima. Nakon što su trešnje prošle nedelje dostizale čak 2.500 dinara po kilogramu, sada je novi rekorder postalo drugo sezonsko voće - borovnice, čija cena ide i do 2.200 dinara.

Na Kalenić pijaci cena trešanja trenutno iznosi oko 1.500 dinara po kilogramu, dok je prethodnih dana dostizala i 2.000 dinara. Ipak, prodavci tvrde da su visoke cene očekivane kada je reč o prvim plodovima sezone.

Za razliku od trešanja, jagode su pojeftinile, pa se kilogram sada može naći za između 300 i 400 dinara, dok su ranije koštale oko 600. Borovnice, međutim, i dalje drže vrtoglavu cenu od oko 2.000 dinara po kilogramu.

Trešnje Foto: Kurir Televizija

Zanimljivo je da je domaće voće često skuplje od tropskog koje se uvozi. Tako se ananas na pijacama prodaje za oko 450 dinara, dok su mandarine između 200 i 300 dinara po kilogramu.

Pad cena zabeležen je i kod pojedinih namirnica. Kiseli kupus, koji je ranije koštao čak 800 dinara, sada se prodaje za oko 150 dinara po kilogramu. Dinja je oko 500 dinara, dok kilogram jabuka košta oko 300.

Prodavci kažu da kupci trenutno najviše traže sezonsko povrće - krastavac, paradajz i salatu. Cena paradajza na pojedinim tezgama dostiže 500 dinara za kvalitetnije plodove, dok se slabiji kvalitet može pronaći za oko 300 dinara.

Jedna prodavačica sa pijace smatra da su građani ogorčeni zbog cena trešanja, ali ističe da proizvođači imaju svoje razloge.

Prodavačica sa pijace Foto: Kurir Televizija

- Preterana jeste cena trešanja, ali to je prva trešnja koja je stigla. Vlasnik neće da je prodaje jeftino i ne treba da je da. Ako može sve da se uvozi, može i seljak nešto da zaradi. Ljudi se stvarno muče, kad nevreme udari sve im propadne. Mora od nečega da živi. Verujem da će ove godine cena ipak pasti jer je vreme pogodovalo rodu - kaže ona.

02:28 JAGODE VIŠE NISU NAJSKUPLJE NA BEOGRADSKOJ PIJACI! Pogledajte cenu ove domaće voćke koja je postala luksuz - oborila sve rekorde Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs