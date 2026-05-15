Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 223 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, cene naftnih derivata ostale su nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 22. maja 2026. godine.

A kako će se ubuduće kretati cene naftnih derivata zavisiće, između ostalog, i od ishoda pregovora o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je za beogradske medije da će Vlada Srbije do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi sa pregovorima o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da će Odbor direktora MOL-a odlučivati o tome u ponedeljak.

Đedović Handanović, koja u Atini učestvuje na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije, rekla je na pitanje dokle se stiglo u pregovorima sa MOL-om da su predstavnici Vlade Srbije juče i prekjuče razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad Rafinerije ostaje najvažnije pitanje.