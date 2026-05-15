Srbija i Sjedinjene Američke Države produbljuju stratešku saradnju u oblasti energetike, ali i zajednički traže rešenja za aktuelne globalne izazove. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović podelila je utiske nakon izuzetno važnog sastanka sa američkom ambasadorkom u Grčkoj. Kako je navela na svom Instagram profilu, fokus razgovora bio je na jačanju bilateralnih odnosa i novim investicijama, ali se na stolu našla i veoma ozbiljna tema, prevazilaženje tekućih problema izazvanih naftnom krizom i sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- O jačanju naših bilateralnih odnosa, projektima važnim za regionalnu energetsku sigurnost, kao i Sporazumu o strateškoj saradnji u oblasti energetike koji imamo sa Sjedinjenim Američkim Državama i koji nam otvara mogućnosti intenziviranja saradnje u raznim poljima od hidro sektora i gasa, kao i o tekućim izazovima koji su posledica naftne krize i sankcija Naftnoj industriji Srbije, razgovarala sam sa američkom ambasadorkom u Grčkoj Kimberly Guilfoyle.

Odličan sastanak na kojem smo otvorili mnogo tema i razmatrali potencijale za saradnju i nove investicije koje će jačati našu energetsku sigurnost - napisala je ministarka.