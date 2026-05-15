Uzgajanjem ove biljke može da se zaradi i do 20.000 evra godišnje

Bela špargla može da se pronađe i na tržištu Srbije, ali u znatno manjim količinama i mnogo ređe nego zelena špargla, koja je daleko rasprostranjenija.

Ova vrsta špargle smatra se sezonskom i delikatesnom namirnicom, zbog čega se uglavnom uvozi ili gaji na manjim, specijalizovanim parcelama. Na tržištu se pojavljuje tokom proleća, a usled kratke sezone i zahtevnog načina proizvodnje njena cena je viša.

Za razliku od zelene špargle, bela špargla se uzgaja tako što se tokom rasta biljka zatrpava zemljom kako ne bi bila izložena sunčevoj svetlosti. Na taj način ne dolazi do razvoja hlorofila, pa ostaje bele boje i ima blaži i nežniji ukus, ali je njena proizvodnja znatno zahtevnija.

Evropa i tradicija konzumacije

U evropskim zemljama bela špargla ima posebno mesto, naročito u Nemačkoj, gde je deo tradicionalne sezone poznate kao “Spargelzeit”. Značajni proizvođači su i Holandija, Francuska, Španija i Italija, dok je prisutna i u Sloveniji i Švajcarskoj, gde se smatra premium sezonskom namirnicom.

Tržište u Srbiji

Uzgoj špargle postoji i u Srbiji, ali još nije razvijen u velikom obimu. Bela špargla se uglavnom proizvodi na manjim površinama i u specijalizovanim gazdinstvima, dok je njena dostupnost ograničena zbog zahtevnog uzgoja i ručne berbe.

Zbog toga ona na domaćem tržištu i dalje ima status luksuznije i manje dostupne namirnice, dok je u zemljama zapadne Evrope deo dugogodišnje gastronomske tradicije.

Koliko košta bela špargla

- uvozna i rana ponuda: oko 2.500 do 3.000 dinara po kilogramu

- domaća sezonska proizvodnja: oko 700 dinara po kilogramu ili više pri direktnoj prodaji

- akcijske ponude u marketima: 300 do 400 dinara po pakovanju, ali u ograničenim količinama

Gde može da se kupi

Bela špargla se najčešće može pronaći u većim trgovinskim lancima, na pijacama tokom prolećne sezone, kod lokalnih proizvođača, kao i putem onlajn prodaje specijalizovanih gazdinstava.

Domaća proizvodnja postepeno raste, naročito u krajevima sa pogodnim zemljištem i razvijenijom povrtarskom proizvodnjom, piše 24 sedam.

Da li je uzgoj isplativ

Uzgoj špargle se u Srbiji sve češće pominje kao visokoprofitabilna, ali zahtevna poljoprivredna kultura. Procene pokazuju da hektar u punoj rodnosti može doneti značajne prihode, ali uz velika početna ulaganja i odloženu isplativost, jer prvi ozbiljniji rod stiže tek nakon 2-3 godine.

Najveći izazovi su ručna berba, specifični uslovi proizvodnje i dug period povraćaja investicije.