Kažu da su najjednostavnija rešenja ona koja nam priroda sama nudi, a naši stari su to najbolje znali kroz narodnu mudrost "zdrav kao dren". Danijela i Bojan Mladenović iz Jagodine, uspeli su da naprave nešto jedinstveno u svetu i upravo im je priroda u tome "pomogla".

Naime, Danijela, inače master biohemije i doktorand na Hemijskom fakultetu je zajedno sa suprugom rešila da postanu jedini u svetu koji će napraviti prirodnu kozmetiku od ni manje ni više nego od — drenjine. "Ukrotili" su ovu možda i zaboravljenu biljku i uspeli da iskoriste njene benefite.

Kroz spoj porodične tradicije, strasti prema prirodi i savremene kozmetologije, nastala je kolekcija koja briše granice između narodnog leka i luksuzne nege.

- Drenjina je specifična je jer niko u svetu ne radi ništa od drenjine, a ulje koje proizvodimo, proizvodimo jedino u svetu. Ako su naši stari smislili nešto tako, znači da je to nešto sa nekim razlogom. Drenjina je izuzetan izvor antioksidanasa, vitamina, dobrih ulja i masti, tako da ono što naši stari znaju, mi tek treba da saznamo jer još uvek nije ona dovoljno istražena - kaže Danijela.

Cela ideja je potekla iz ljubavi prema prirodi, kako njene tako i njenog supruga.

- Prvo morate da volite ono što radite da bi taj posao bio odrađen na pravi način. I ono sa čime smo prvo krenuli su hladno ceđena ulja od različitih biljaka kao što su šljiva, lešnik, malina, kupina, da bismo na kraju završili sa drenjinom i sa prirodnom kozmetikom. Jako je teško dobiti ulje drenjine jer iz one semenčice treba izvaditi sav onaj sitni prah i iz toga iscediti ulje. Postoji deo koji je uljani i postoji deo koji je vodeni. Vodeni deo sadrži ekstrakt od drenjine, a uljani deo sadrži ulje od drenjine. I sve se to sjedini pomoću devičanskog pčelinjeg voska i uz pomoć mućenja i dodataka još nekih proizvoda koji su prirodni i služe za održavanje teksture i njihovu mikrobiološku stabilnost, dolazi do mešanja i na kraju pakovanja i vakumiranja proizvoda - objasnila je ukratko naša sagovornica na koji način sve koriste delove drenjine.

Nije bilo lako ni brzo dostižno sve što su da sada ostvarili.

- Krenuli smo sa radom 2018. godine, a pre toga nekih godinu dana smo se bavili istraživanjem i kupovinom svega što nam je potrebno za proizvodnju. Mi radimo ekstrakt od drenjine i ulje od drenjine i imamo čisto ulje. Možete ga naći u našim proizvodima i imamo antirid, kao i sredstvo za skidanje šminke i antioksidativni serum u kom preovlađuje drenjina - dodaje.

- U svakoj recepturi postoji deo saveta naših starih baka, komšinica ili tako nekih predaka i svaki je dobro proveren u našoj nauci. Ispostavilo se da je zapravo stvarno njihovo na dobrom temelju rađeno, nije tek tako rečeno - rekla je Danijela.

Drenjina za svaki tip kože

- Proizvodi od drenjine su prvenstveno namenjeni za suvu kožu i imaju anti-age efekat. Krema koja u sebi ima drenjinu, može da se maže na područje oko očiju i ima efekat hlađenja - objasnila nam je Danijela.

U ovom poslu je najviše ispunjava priroda i dodir sa njom. Boravak tamo je sam po sebi lek, a rad dodatno uz to sve čini lakšim.

- Imamo neke biljke koje već koristimo i koje su jedinstvene bar za ovaj deo ovde, možda se koriste u nekim luksuznim parfemima, kao što su orlovi nokti. To je biljka koja se nalazi u našoj letnjoj kolekciji, zato što tu biljku nemamo gde da kupimo, nego je beremo sami. To je jedna izuzetna mirisna nota. Ima i antioksidativna i anti-age dejstva, ali je izuzetnog mirisa, kada prođete pored te biljke ne možete da ne osetite njen prelep miris. Takođe tu imamo i zečju detelinu ili žutu detelinu. Ako znate kako izgleda obična detelina, njen cvet, eto tako izgleda i ova žuta samo što je žute boje i izuzetna je, puna antioksidanasa i izuzetna je za sve tipove kože i za sve probleme - dodatno je približila određene biljke.

Planova za budućnost ima, oni postoje, ali ništa konkretno nije htela da nam otkriva.

- Mi se spontano razvijamo. Razvijamo ono što trenutno osećamo da bi bilo dobro da predstavimo na tržištu, tako da tu su neki proizvodi koje smo već najavili, koji su deo kozmetičke linije, ali i deo prehrambenih proizvoda. Za to je potrebno malo više istraživanja zato što smo u kozmetici dugo, dok za hranu nemamo baš toliko iskustva, ali želimo da napravimo fantastičan proizvod - odala malu tajnu za budućnost Danijela Mladenović.