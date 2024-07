SLOBODAN I KATARINA UČE ĆERKE ČUVENOJ VEŠTINI: Jedini u Srbiji prave ove proizvode, evo zašto se svi utrkuju da pazare kod njih

Na imanju od jednog hektara u Timočkoj krajini, nedaleko od Boljevca, porodica Milosavljević uzgaja organsko smilje, hajdučku travu, lavandu, žalfiju, izop (miloduh) i neven.

Od svega što zasade na svojoj zemlji i od onoga što kasnije oberu, prave serume, kreme, tonike i ulja.

Beograđani Slobodan i Katarina su višegodišnji zaljubljenici u prirodu koji vole lekovito bilje. Tu ljubav su preneli na svoje tri ćerke koje sada roditeljima, koliko mogu, pogotovo tokom letnjeg raspusta, pomažu oko branja i sušenja bilja.

foto: Priče Sa Dušom/Nenad Blagojević

Milosavljevići imaju sertifikat za organsko bilje i u tome su jedini u Srbiji.

Kažu da su odmah ušli u organsku proizvodnju jer im je prvi cilj bio da biljka bude čista.

Od sušenog bilja prave macerat koji ima organsko poreklo, a zatim od te sirovine proizvode kreme, specijalna ulja ili ekstrakte.

- Slobodno mogu da kažem da se u najcenjenije svetske kreme stavlja po nekoliko kapi tog ulja, dok je ono kod nas 100 odsto u sastavu proizvoda - ponosno kaže Katarina i dodaje da je teško voditi ovakav posao u Srbiji, imajući u vidu nelojalnu konkurenciju, cene i uslove uopšte.

- Naši kupci su ljudi koji su osvešćeni da treba zdravo da žive, jer su svesni da svi unosimo previše hemije u sebe – od pranja garderobe i ruku do tuširanja. To su ljudi koji žele kvalitetniji način života, koji brinu o svom zdravlju, uglavnom su stariji od 35 godina i češće su žene, mada se u poslednje vreme javljaju i muškarci koji su sve to prepoznali. Kod nas je sve transparentno na sajtu i po tome se razlikujemo od drugih. Sve kreme imaju macerat smilja – ono pobuđuje prirodni kolagen koji gubimo sa godinama.

Osim da je klima u Jablanici, pod Rtnjem, idealna za lekovito bilje, što su saznali u knjizi Jovana Tucakova ('zimi suvomrazica, a leti suše'), Slobodan i Katarina su zbog dece odabrali selo na nadmorskoj visini od 400 metara.

foto: Priče Sa Dušom/Nenad Blagojević

- U Beogradu se naša deca nisu igrala napolju, dok u selu ne možemo da ih uhvatimo. Ovde se igraju same, istražuju, rade u bašti ili sa nama na imanju - kaže Katarina.

Oni su trenutno jedini koji prave organsku kozmetiku u Srbiji sa svim potrebnim sertifikatima.

Ističu da u prodaji kod nas ima francuskih organskih ulja za sunčanje, ali da je ipak reč o uvozu i proizvodu koji nije domaći.

foto: Priče Sa Dušom/Nenad Blagojević

- Mi želimo da budemo originalni i da radimo sa srpskim proizvođačima. Moj večiti cilj na početku, a i sada je da koristim autohtone vrste biljaka, jer njih naša koža, na ovom balkanskom podneblju, najbolje prihvata i prepoznaje. Idemo ka tome da prvi dobijemo svetski sertifikat za organsku kozmetiku - iskrena je Katarina.

- Proširili smo zasade lavande i raščistili parcelu koja je punih 30 godina bila zakorovljena. Planiramo da posadimo nove vrste jer želimo da se posvetimo specijalnim vrstama dermatitisa, odnosno dečjoj nežnoj koži koja pati od atopijskog dermatitisa. Veoma mi je bitno da pomognem onome kome je pomoć potrebna - kaže Katarina i priznaje da nije lako biti preduzetnica na tržištu u kojem dominiraju industrijska proizvodnja kozmetike i gde 'ključeve drže' veliki lanci marketa.

