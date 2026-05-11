"Radujemo se dolasku celog sveta u Beograd naredne godine!" Ministar Mali o učešću SAD na Ekspu 2027
Sjedinjene Američke Države su ozvaničile svoje učešće na Ekspo 2027 u Beogradu, naveo je ministar finansija Siniša Mali.
- Ugovor o učešću SAD je danas potpisan u Beogradu, što za nas ima veliki značaj, jer će SAD kao zemlja koja je lider u nauci i tehnologiji dati važan doprinos ovoj izložbi, koja je velika razvojna šansa za našu zemlju. Takođe, potvrda učešća Sjedinjenih Država predstavlja veliko priznanje za Srbiju i prilika da se svetu predstavimo na najbolji način, kao uspešna zemlja spremna da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku poziciju - napisao je on na Instagramu.
On je dodao da je ugovor potpisala podsekretarka za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sara Rodžers.
- Nakon ceremonije imao sam priliku da joj pokažem pogled na ceo grad sa vidikovac na vrhu Kule Beograd. Razgovarali smo o predstavljanju SAD na ovoj izložbi i o njihovom paviljonu koji će, verujem, biti impresivan. Radujemo se dolasku celog sveta u Beograd naredne godine! - napisao je ministar.