Mnogi penzioneri u Srbiji često se pitaju zbog čega osobe sa znatno kraćim radnim stažom imaju gotovo iste penzije kao oni koji su radili decenijama duže. Upravo jedno takvo pitanje stiglo je u Glas osiguranika, gde je čitalac iz Barajeva zatražio objašnjenje od Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

- Imam 27 godina radnog staža i penziju svega oko 5.000 dinara veću od najnižeg iznosa. Moj kolega koji je radio na istom radnom mestu i primao istu platu, ali ima čak deset godina manje staža, prima minimalnu penziju. Kako to? - upitao je ovaj penzioner iz Barajeva.

PIO fond objasnio kako se obračunava penzija

Iz PIO fonda objašnjavaju da se mesečni iznos penzije određuje na osnovu više faktora, pre svega dužine penzijskog staža, ali i visine prijavljenih zarada i doprinosa koji su evidentirani u matičnoj evidenciji.

Pravo na najniži iznos penzije imaju svi korisnici čija je obračunata penzija manja od zakonom garantovanog minimuma, bez obzira na broj godina staža ili visinu uplaćenih doprinosa.

Niska primanja tokom rada smanjuju buduću penziju

Kako navode iz fonda, na konačan iznos penzije značajno utiče i visina zarade na koju su tokom rada plaćani doprinosi.

To znači da čak i dug radni staž ne garantuje visoku penziju ukoliko su plate tokom radnog veka bile ispod proseka ili su doprinosi uplaćivani na minimalne osnovice.

U praksi, zbog zakonski garantovanog najnižeg iznosa penzije, može doći do situacije da penzioneri sa kraćim stažom imaju gotovo ista primanja kao oni koji su radili znatno duže.