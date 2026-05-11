Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers.

- Otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni.

- EXPO 2027 biće najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti - napisao je predsednik Srbije i podsetio:

- Ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga. Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u region.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSAD potpisale ugovor za učešće na EXPO 2027 u Beogradu: Veliki korak za jačanje odnosa dve države
expo.png
InfoBizMašine uskoro na terenu: Vučić najavio ulaganje od 9 miliona evra za školu i lokalne puteve u okolini Šida
WhatsApp Image 2026-05-09 at 11.38.40.jpeg
InfoBizSrbija je krizu podnela stabilnije od mnogih zemalja! Vučić: Zahvaljujući disciplini, rezervama i odgovornoj politici, zemlja je izdržala globalne udare
Aleksandar Vučić
InfoBizPotpisan ugovor za brzu saobraćajnicu Vožd Karađorđe: Predsednik Vučić otkrio planove o izgradnji, vrednost projekta koji spaja Šumadiju 1,3 milijarde evra
Aleksandar Vučić