Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sarom Rodžers.

- Otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni.

- EXPO 2027 biće najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti - napisao je predsednik Srbije i podsetio:

- Ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga. Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u region.