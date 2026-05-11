Slušaj vest

Mladi Subotičanin Marko Vuković razvio je aplikaciju "Fix4You”, namenjenu lakšem povezivanju građana i majstora. Cilj aplikacije je da korisnicima omogući brz i pouzdan izbor zanatlija za različite vrste popravki i radova, ali i da majstorima olakša dolazak do novih poslova.

Kako ističe Marko, ideja za aplikaciju nastala je iz ličnog iskustva i svakodnevnih problema sa kojima se građani susreću kada traže (pouzdane) majstore. On objašnjava da se ljudi uglavnom oslanjaju na preporuke "od usta do usta”, ali da takav način taženja često oduzima mnogo vremena.

- Ljudi danas nemaju vremena da prikupljaju na desetine brojeva telefona, pozivaju i raspituju se. Zato sam želeo da napravim rešenje koje će biti dostupno direktno na mobilnom telefonu - objašnjava Marko.

Aplikacija funkcioniše tako što korisnici mogu da objave oglas i opišu problem ili radove koji su im potrebni, nakon čega dobijaju ponude majstora i biraju onog koji im najviše odgovara. Sa druge strane, majstori imaju mogućnost da besplatno oglašavaju svoje usluge putem aplikacije.

- Aplikacija je podeljena na dva dela. U jednom delu se oglašavaju majstori, dok se u drugom delu nalaze oglasi građana koji imaju potrebu za nekom zanatskom uslugom - precizira sagovornik i dodaje:

- Dovoljno je da korisnik okači oglas, a potom dobija ponude i bira majstora. Isto tako, majstori mogu da dobiju više upita tokom dana i sami odluče koji posao prihvataju.

Foto: Shutterstock

Poseban akcenat stavljen je na preglednost i transparentnost. Kako kaže Vuković, cilj je da korisnici unapred mogu da vide važne informacije o izvođačima radova.

- Tražimo od majstora da prikažu što više informacija. Na primer, da li rade sami ili u timu, koliko ljudi angažuju i, naravno, koje usluge nude - ističe Vuković i dodaje da je jedna od važnijih opcija i sistem ocenjivanja koji bi trebalo da doprinese većem poverenju među korisnicima.

- Kada majstor uradi posao, korisnici to mogu da ocene i podele iskustvo sa drugima. Smatram da je to način da se izdvoje pravi profesionalci.

Aplikacija je lansirana 3. marta, a prema njegovim rečima, za kratko vreme privukla je veliki broj korisnika.

- Do sada imamo registrovanih preko 100 majstora i mnogo zadovoljnih korisnika koji su već ostvarili saradnju - veli sagovornik i dodaje da je korišćenje aplikacije besplatno kako za građane tako i za majstore.

Iako je aplikacija trenutno fokusirana na Suboticu, tim već razmišlja o širenju na druge delove zemlje, pa i na inostranstvo.