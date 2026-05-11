Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3800 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,2 odsto i iznosi 99,8469 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 4,6 odsto, dok je od početka godine viši za 0,1 odsto.