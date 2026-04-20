Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3811, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na petak, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa periodom od pre mesec dana, dinar je prema evru ostao na istom nivou, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,1 odsto, kao i od početka godine za isti procenat.

Kada je reč o dolaru, zvanični kurs dinara danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 99,8139.

U odnosu na prethodni mesec, dinar je prema dolaru ojačao za 1,8 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 3,4 odsto, a od početka godine beleži rast od 0,1 odsto.