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Sve veći broj mladih profesionalaca širom sveta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend takozvane mini-penzije, odnosno planske pauze u karijeri koje mogu trajati nekoliko nedelja ili više meseci.

Umesto da čekaju odlazak u penziju na kraju radnog veka, pripadnici generacije Z i milenijalci sve češće biraju da privremeno prekinu rad kako bi putovali, odmorili se od stresa ili promenili životni pravac.

Sindrom sagorevanja i drugačiji odnos prema poslu

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga za ovaj trend sve češći sindrom sagorevanja (burnout) u zahtevnim poslovnim okruženjima, naročito u korporativnom i tehnološkom sektoru. Mladi zaposleni sve više preispituju ideju da treba da rade decenijama bez dužih pauza kako bi tek u starosti uživali u životu.

Umesto toga, mnogi žele veću fleksibilnost i bolji balans između privatnog i poslovnog života, pa karijeru posmatraju kao niz perioda rada i odmora, a ne kao neprekidni maraton do penzije.

Finansijska priprema je ključna

Iako mini-penzije zvuče primamljivo, finansijski savetnici upozoravaju da ovakve pauze zahtevaju ozbiljno planiranje. Potrebno je unapred uštedeti dovoljno novca kako bi se pokrili troškovi života tokom pauze, uz dodatnu rezervu za nepredviđene situacije.

U suprotnom, loše isplanirane pauze mogu dovesti do finansijskih problema ili otežati povratak na tržište rada.

Novi pogled na karijeru

Prema analizima, ovaj trend pokazuje širu promenu u načinu razmišljanja mladih o poslu i penziji. Umesto tradicionalnog modela "radi 40 godina pa se odmori“, sve više njih bira koncept postepenog odmora tokom života.