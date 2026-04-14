Zato se tri profesije ističu kao najatraktivnije među pripadnicima generacije Z, kojoj pripadaju ljudi rođeni između 1997. i 2012. godine, piše magazin Feniks.

Iako se generacija Z često stereotipno prikazuje kao manje motivisana i previše fokusirana na društvene mreže, stvarnost je drugačija. Mnogi mladi ljudi se vode drugačijim vrednostima pri izboru karijere: pored dobre zarade, cene fleksibilne uslove rada, stabilnost i mogućnost balansiranja privatnog i profesionalnog života.

Sve više mladih ljudi traži poslove koji nude dugoročne perspektive, mogućnosti za razvoj i ravnotežu između posla i privatnog života, a ne samo brzu popularnost na internetu.

Smisao posla važniji nego ikad

Više od polovine Generacije Z veruje da je smisao posla ključni faktor pri zapošljavanju. Ovo utiče i na finansijske odluke – oni koji planiraju da ostanu u profesiji dugoročno pažljivo biraju uslove rada i mogućnosti za napredovanje. Pored plate, sigurnost i fleksibilnost su podjednako važni.

Za poslodavce to znači da više nije dovoljno ponuditi visoku platu – oni traže i opcije rada od kuće, fleksibilno radno vreme i poslove koji imaju društvenu vrednost.

1. Softverski developer – do 69.700 evra godišnje

Jedna od najtraženijih profesija je razvoj softvera. Postoji potražnja za stručnjacima u skoro svim industrijama, a rad na daljinu i fleksibilno radno vreme su već norma.

Zanimljivo je da poznavanje veštačke inteligencije dodatno povećava šanse za zaposlenje, umesto da ugrožava ovu profesiju. Prosečna godišnja bruto plata je oko 69.700 evra, što ovaj posao čini jednim od najatraktivnijih za mlade ljude.

2. UX dizajner – oko 53.000 evra godišnje

UX dizajn (dizajn korisničkog iskustva) je takođe veoma popularan među mladima jer kombinuje tehnologiju i kreativnost.

UX dizajneri rade na kreiranju interfejsa, aplikacija i veb stranica kako bi korisničko iskustvo učinili što jednostavnijim i prijatnijim. Fleksibilni uslovi rada su ovde takođe uobičajeni, a prosečna godišnja plata je oko 53.000 evra.

3. Psiholog – do gotovo 60.000 evra godišnje

Psihologija je treća oblast koja privlači veliki broj mladih ljudi, najviše zbog želje da pomažu drugima i obavljaju posao koji ima dublje značenje.

Pored toga, sve je više mogućnosti za onlajn konsultacije i digitalni rad. Prosečna bruto plata psihologa je oko 52.900 evra godišnje, dok psihoterapeuti mogu zaraditi i do 59.600 evra.

Generacija Z ne bira samo "lake" ili popularne poslove sa društvenih mreža, već se sve više okreće zanimanjima koja nude znanje, stabilnost i dugoročnu perspektivu – uz dobar balans između posla i privatnog života.