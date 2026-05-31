Mnogi odlaze sa nadom da će tamo pronaći pošten posao i uslove dostojne truda koji ulažu.

Međutim, stvarnost neretko zna da bude daleko od obećanog. Osim problema sa poslodavcima i administracijom, deo radnika se suočava i sa neprijatnim iskustvima upravo unutar sopstvene zajednice, radeći za firme čiji su vlasnici takođe sa Balkana.

Na društvenim mrežama sve češće se dele svedočanstva o kašnjenju plata, lošem smeštaju i pritiscima na radnom mestu, a jedna takva ispovest osvanula je i na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj".

Radnik sa Balkana u Nemačkoj: „Očajan sam”

„Došao sam u okolinu Štutgarta pre 6 meseci preko našeg čoveka (čovek sa Balkana ima firmu ovde). Obećao mi je satnicu 15 evra bruto, osiguran smeštaj, sve čisto. Kad sam stigao, smestio nas je četvoricu u jednu sobu, vlaga, kupatilo zajedničko sa još 8 ljudi.

Ali hajde, rekao sam, izdržaću dok ne krene novac. Prva plata je kasnila 20 dana. Kad je stigla, odbio mi je 450 evra za taj 'smeštaj' i još neke izmišljene troškove za papire, ostalo mi je jedva za kifle. Kad sam mu prigovorio, rekao mi je: "Ako ti se ne sviđa, pakuj kofere, ima na stotine onih na granici koji jedva čekaju tvoje mesto, ionako si još na probnom radu."

Da li sam ja lud ili je ovo postalo normalno da nas naši ljudi ovde gaze gore nego Švabe? Ima li smisla prijaviti ovo Zoll-u (inspekciji) ili da se pakujem i idem kući? Molim vas za savet jer sam očajan”, napisao je jedan korisnik Fejsbuka na stranici „Balkanci u Nemačkoj”.

Pokrenuo lavinu drugih ispovesti

Objava je u kratkom roku izazvala veliki broj reakcija, a mnogi članovi grupe podelili su slična iskustva i savete kako da postupi. Ponovo je otvorena rasprava o uslovima rada stranih radnika u Nemačkoj, ali i o tome koliko su ljudi koji dolaze u nepoznatu zemlju često prepušteni sami sebi.

„Pa svi vičete 'prijavi', a čovek možda ni ne zna jezik, pa se teško snalazi. Odakle ste? Sigurno u vašoj blizini postoji neko ko vam može pomoći oko prevoda. Obavezno prijavite ovog majmuna i nikako ne radite za naše”, poručio je jedan korisnik.

Drugi smatra da ovakve slučajeve treba odmah prijaviti nadležnim službama: „Prijavi ga. Sve što ti duguje država će ti isplatiti, a njega će dobro udariti po džepu. Zoll jedva čeka takve slučajeve i već dobro zna šta pojedine 'gazde' sa Balkana rade”, napisao je.

Neki su u komentarima podelili i sopstvena iskustva i tvrdili da ovo nije usamljen slučaj.

„Nisi jedini. Neke sam vraćao u Srbiju i BiH, doslovno bez ičega, jer nisu imali šta da jedu. Bilo mi ih je žao. Došli su da rade, a završili prevareni”, stoji u jednom od komentara.