Koliko košta plac na Kobiljoj Glavi na Zlatiboru? Možete da birate između četiri parcele različite površine
Na jednoj od najperspektivnijih lokacija Zlatibora, u zoni Kobilja glava, prodaje se 400 ari zemljišta podeljenog na četiri parcele, sa pojedinačnim placevima od 4 do 38 ari.
Kako se navodi u oglasu cena ara zavisi od pozicije i veličine placa i kreće se od 3.500 do 6.000 evra.
- Ekskluzivna prodaja placeva na Zlatiboru - Kobilja Glava. Lokacija predstavlja idealan balans prirodnog mira i urbane dostupnosti. Cena od 3.500 € do 6.000 € po aru, u zavisnosti od pozicije i veličine. Uredno vlasništvo. Retka prilika na tržištu - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online,koji je objavio vlasnik parcela Dušan.
Kobilja Glava je mesto koje se nalazi u neposrednoj blizini Ribničkog jezera, na pola puta između centra Zlatibora i skijališta Tornik.
Zlatibor iz godine u godinu posećuje sve veći broj turista koji vole da uživaju u zdravom vazduhu uslovljenom ružom vetrova i ukusnoj hrani.
Ipak, za razliku od nekadašnje polupuste planine, Zlatibor je postao po mišljenju mnogih posetilaca preterano urban, jer se gradnja otela kontroli.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.