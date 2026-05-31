Na jednoj od najperspektivnijih lokacija Zlatibora, u zoni Kobilja glava, prodaje se 400 ari zemljišta podeljenog na četiri parcele, sa pojedinačnim placevima od 4 do 38 ari.

Kako se navodi u oglasu cena ara zavisi od pozicije i veličine placa i kreće se od 3.500 do 6.000 evra.

- Ekskluzivna prodaja placeva na Zlatiboru - Kobilja Glava. Lokacija predstavlja idealan balans prirodnog mira i urbane dostupnosti. Cena od 3.500 € do 6.000 € po aru, u zavisnosti od pozicije i veličine. Uredno vlasništvo. Retka prilika na tržištu - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online,koji je objavio vlasnik parcela Dušan.

Na Kobiljoj Glavi na Zlatiboru prodaju se placevi različite površine po ceni od 3.500 do 6.000 evra po aru, zavisno od pozicije i veličine

Kobilja Glava je mesto koje se nalazi u neposrednoj blizini Ribničkog jezera, na pola puta između centra Zlatibora i skijališta Tornik.

Zlatibor iz godine u godinu posećuje sve veći broj turista koji vole da uživaju u zdravom vazduhu uslovljenom ružom vetrova i ukusnoj hrani.

Ipak, za razliku od nekadašnje polupuste planine, Zlatibor je postao po mišljenju mnogih posetilaca preterano urban, jer se gradnja otela kontroli.