Slušaj vest

Na jednoj od najperspektivnijih lokacija Zlatibora, u zoni Kobilja glava, prodaje se 400 ari zemljišta podeljenog na četiri parcele, sa pojedinačnim placevima od 4 do 38 ari.

Kako se navodi u oglasu cena ara zavisi od pozicije i veličine placa i kreće se od 3.500 do 6.000 evra. 

- Ekskluzivna prodaja placeva na Zlatiboru - Kobilja Glava. Lokacija predstavlja idealan balans prirodnog mira i urbane dostupnosti. Cena  od 3.500 € do 6.000 € po aru, u zavisnosti od pozicije i veličine. Uredno vlasništvo. Retka prilika na tržištu - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online,koji je objavio vlasnik parcela Dušan.

Na Kobiljoj Glavi na Zlatiboru prodaju se placevi različite površine po ceni od 3.500 do 6.000 evra po aru, zavisno od pozicije i veličine  Foto: Printscreen/Dijaspora online

Kobilja Glava je mesto koje se nalazi u neposrednoj blizini Ribničkog jezera, na pola puta između centra Zlatibora i skijališta Tornik.

Zlatibor iz godine u godinu posećuje sve veći broj turista koji vole da uživaju u zdravom vazduhu uslovljenom ružom vetrova i ukusnoj hrani.

Ipak, za razliku od nekadašnje polupuste planine, Zlatibor je postao po mišljenju mnogih posetilaca preterano urban, jer se gradnja otela kontroli. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Ne propustiteNekretnineEvo koliko košta plac kod Zaovinskog jezera na Tari: Ima temelj za kuću, a struja i voda prolaze pored parcele
collage.jpg
NekretnineKoliko košta uređen plac na Avali? Lokacija idealna za kuću ili vikendicu, ali cena za razmišljanje
shutterstock_2660081911.jpg
NekretnineKoliko košta ar placa na Fruškoj gori: Nalazi se blizu manastira Hopovo, a evo za šta može da se iskoristi
kuća.jpg
NekretnineEvo koliko sada košta ar placa na Kosmaju: Nalazi se uz glavni put u blizini prelepog manastira
collage.jpg