Cene avionskih karata u Evropi rastu zbog poskupljenja mlaznog goriva, što bi moglo da se odrazi na putnike već u narednim mesecima.

Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj upozorava da je trend rasta troškova u avio-saobraćaju neizbežan i da bi mogao da potraje i naredni period, dok dodatni pritisak na tržište stvaraju otkazivanja letova i smanjenje kapaciteta pojedinih avio-kompanija. O razvoju situacije i mogućim posledicama po putnike i tržište avio-karata za Kurir televiziju govorio je Ivan Vranješević, agent za prodaju avio-karata i vlasnik turističke agencije.

- Kada pogledamo situaciju, nisu sve karte skupe za sve destinacije i letove. Dešava se, naravno, kada je let popunjen, da nekoliko preostalih slobodnih mesta, čak i na low cost kompanijama, može da košta preko 500, 600 evra u jednom pravcu. Ta preostala mesta u avionu, kada ostanu neprodata, prodaju se po najskupljim cenama. - objasnio Vranjišević.

Zašto avio-kompanije menjaju cene karata iako je gorivo nabavljeno godinu dana unapred

Kako je istakao Ivan Vranješević, avio-kompanije unapred obezbeđuju oko 70 odsto kerozina, dok preostalih 30 odsto zavisi od trenutnih tržišnih uslova, pri čemu se ne zna za koje letove je gorivo unapred kupljeno, a za koje nije, dok se svake godine potpisuju ugovori sa avio-kompanijama koje na kraju određuju visinu aerodromskih taksi i doplatu za gorivo.

- Turističke agencije zaključuju i potpisuju kolektivne ugovore za čarter saobraćaj, koji se zatim primenjuju na sve agencije koje zakupljuju mesta na redovnim linijama, čime se obavezuju da sve doplate moraju biti plaćene. - izjavio Ivan Vranješević za Kurir televiziju.

van Vranješević, agent za prodaju avio-karata i vlasnik turističke agencije.

Mogućnost otkazivanja letova neposredno pred putovanje kod domaćih i stranih avio-kompanija

- Sve je moguće, ali redovne avio kompanije omogućuju da se pređe na drugu kompaniju, da se naprave neke promene za avionske karte. Radi se o usklađivanju potreba tržišta i trenutne situacije sa gorivom, jer nijedna kompanija ne želi da leti sa polupraznim avionom. Postoje ugovorne obaveze, jer svaka avio kompanija je ugovor između putnika i avio kompanija. Mi posedujemo u tome da ukoliko ima prava da putnik bude obeštećen, popunjavamo formulare, radimo sve na tu temu, radimo refundacije, radimo promene karata. Putnici se, u takvim situacijama, prebacuju na alternativne letove veoma brzo, uz administrativnu podršku agencije - objasnio je Vranješević.

