Beograd bi uskoro mogao da dobije jednu od najsavremenijih pijaca, pošto je za izgradnju novog pijačnog kompleksa u Surčinu izdata građevinska dozvola. Investitor projekta je Grad Beograd, a procenjena vrednost radova iznosi 411 miliona dinara bez PDV-a.

Nova pijaca gradiće se na prostoru većem od 6.300 kvadratnih metara, a projekat predviđa realizaciju u dve faze.

U prvoj fazi biće izgrađen centralni natkriveni objekat višenamenskog karaktera površine 2.025 kvadratnih metara. U okviru kompleksa nalaziće se plato sa tezgama, mlečna hala, hala za meso i mesne prerađevine, administrativni deo, toaleti i magacinski prostori.

Posebna pažnja posvećena je uređenju otvorenog prostora. Na zapadnoj strani parcele planiran je višenamenski trg koji će, osim svakodnevne upotrebe, moći da ugosti sajmove hrane i različite manifestacije. Prostor će biti oplemenjen urbanim mobilijarom i zelenilom.

U istočnom delu kompleksa predviđen je parking sa 54 mesta, dok će druga faza projekta obuhvatiti dodatni plato sa tezgama na otvorenom, gde je planirano postavljanje još 50 pijačnih tezgi.

Prema projektnoj dokumentaciji, ukupna površina zelenih površina iznosi više od 670 kvadratnih metara, dok će najveći deo kompleksa činiti moderno uređeni platoi, natkriveni prodajni prostori i saobraćajna infrastruktura.

Projekat se realizuje u okviru programa "Partnerstvo za lokalni razvoj", koji Republika Srbija sprovodi uz podršku Evropske investicione banke i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sa ciljem unapređenja lokalne infrastrukture i kvaliteta života građana.

Tehničku dokumentaciju za projekat izradila je kompanija BHL Projekt iz Beograda.

Građevinska dozvola predviđa da radovi počnu u roku od tri godine od pravosnažnosti rešenja, dok je rok za izdavanje upotrebne dozvole pet godina.