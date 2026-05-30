Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu planira rekonstrukciju dela Terminala 1 uz dodavanje novog gejta, dok se paralelno nastavljaju radovi na proširenju Terminala 2. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove aerodromu za rekonstrukciju i adaptaciju dela Terminala 1 radi formiranja novog međunarodnog autobuskog gejta.

Istovremeno, napreduju i radovi na proširenju Terminala 2, gde su u fokusu tri nova gejta, uključujući tri avio-mosta i četiri dodatne pozicije za parkiranje aviona. Nakon završetka unapređenja na Terminalima 1 i 2, aerodrom će ukupno imati 37 gejtova.

Nova izlazna mesta C15 do C18 grade se u okviru krila C, pri čemu će gejtovi C15-C17 imati avio-mostove, dok će C18 biti autobusni gejt za avione kategorije Code C, maksimalnog raspona krila do 36 metara. Projekat uključuje i produžetak rulne staze T, koja će povezivati C18 sa ostatkom sistema rulnih staza i sistema za odleđivanje, nove servisne saobraćajnice, unapređenje sistema atmosferske kanalizacije, radove na platformi, spoljašnje osvetljenje sa LED stubovima visine 22 metra, nove energetske i upravljačke sisteme, kao i četiri pokretne trake unutar terminala, raspoređene između odlazaka i dolazaka.

Vidi galeriju "Air Serbia" komercijalno poslovni kompleks

Takođe, u toku je i izgradnja novog sedišta kompanije Air Serbia preko puta aerodroma odvija se prema planu, a trenutno su u toku radovi na postavljanju staklenih panela na fasadi objekta. Zgrada će imati ukupnu bruto površinu od 7.985 m2 i biće visine usklađene sa susednim Muzejom vazduhoplovstva. Završetak radova planiran je za 15. maj 2027. godine.

Kompleks će obuhvatiti i uređene zelene površine, kao i otvoreni parking u severozapadnom delu parcele sa 140 mesta, uključujući šest mesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Uz kompleks se grade nova kružna saobraćajnica i pristupna ulica koje će biti povezane sa budućom železničkom stanicom aerodroma, koja je trenutno u izgradnji.

Postavljeni su temelji za planirani aerodromski hotel, koji takođe razvija Air Serbia, dok se izgradnja dodatne poslovne zgrade u okviru kompleksa očekuje u kasnijoj fazi. U toku su i pripreme za rekonstrukciju i proširenje Muzeja vazduhoplovstva.