Muzej vazduhoplovstva koji se nalazi tik uz aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu i koji je već nekoliko godina zatvoren za javnost, dobija novi izgled. Građevinski radovi na njegovom renoviranju uskoro počinju.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije planira da premesti neke postojeće avione i druge eksponate u kasarnu u Bubanj potoku, na periferiji grada. Biće premešteni delovi raketnog sistema i helikoptera, kao i razna pojedinačna i pokretna imovina, uključujući deo repa aviona Il-76, rep aviona ATR72 i deo aviona Boing 727.

Britanska kompanija Cultural Innovations (CI) dobila je zadatak da razvije budući izložbeni sadržaj muzeja. Tokom proteklih 20 godina, kompanija je sarađivala sa kulturnim institucijama, vladama, razvojnim vlastima i partnerima kako bi stvorila impresivna kulturna iskustva na lokacijama širom Evrope, Bliskog istoka, Severne Amerike i Azije.

Komentarišući projekat, Cultural Innovations je saopštio:

- U tesnoj saradnji sa A3 arhitektama, CI je razvio holistički master plan koji definiše stratešku viziju i buduće mogućnosti za celu lokaciju i podržava restauraciju i ponovno otvaranje kultne zgrade Ivana Štrausa - ​​saopštila je kompanija i dodala:

- Naš rad je počeo procenom lokacije i pregledom svetski poznatih kolekcija muzeja, uključujući identifikovanje ključnih priča. Tim je tesno sarađivao sa stručnjacima za avijaciju kako bi savetovao o konzervaciji i najboljim praksama prilikom premeštanja kolekcija aviona. Ovaj rad, zajedno sa vežbom benčmarkinga, uticao je na jedinstveni predlog za muzej. Istraživane su mogućnosti za aktivacije i programe za posetioce širom lokacije, kao i potencijal za proširenje komercijalnih aktivnosti muzeja. Istražujući i operativne i zahteve za iskustvo posetilaca, CI je razvio master plan za postizanje i ispunjavanje preporuka i osiguravanje da prva faza nove ponude za posetioce bude spremna na vreme za Ekspo 2027 - dodaje se u saopštenju ove kompanije.