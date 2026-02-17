Slušaj vest

Prema rečima Milana Stamatovića, predsednika opštine Čajetina, kaže da su ekipe javnih preduzeća od jutros na terenu angažovane u punom kapacitetu.

- Na Zlatiboru tokom praznika boravilo je više od 50.000 turista i da je većina u istom trenutku krenula na put, što je dodatno opteretilo saobraćajnu infrastrukturu. Magistralni put, nažalost, ne može da primi ovoliki broj automobila, zbog čega su zakrčena uključenja i došlo je do saobraćajnog kolapsa - kaže Stamatović i dodao je da oni koji su nadležni za magistralni put nisu adekvatno reagovali na mogući kolaps i vremenskim uslovima, pa je uputio apel i saobraćajnoj policiji da preventivno reaguje i pojača regulaciju na kritičnim tačkama.

On je dodao da u špicevima sezone, kao što su bili praznici za Sretenje, uz redovnih 15.000 stanovnika, opslužuju i višestruko veći broj gostiju.

Foto: Z. G.

- Sa istim brojem ekipa i ljudi na terenu uspevamo da odgovorimo na sve izazove, ali su zastoji na magistralnom putu posledica objektivnog opterećenja. Saobraćajnice na samom Zlatiboru su prohodne. Elektro mreža je stabilna, a povremena isključenja u Čajetini uzrokovana su manjim kvarovima koje ekipe ubrzano otklanjaju. Dodatnih 50.000 turista za nas ne predstavlja problem u organizacionom smislu i molim da se zastoji na putevima ne dovode u vezu sa nereagovanjem službi. Odlazak i dolazak velikog broja turista uvek prave dodatne zastoje, zbog čega ćemo nastaviti da radimo na daljem unapređenju infrastrukture i rasterećenju uskih grla na prilazima Zlatiboru - rekao je Stamatović.