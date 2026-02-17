Slušaj vest

Jako olujno nevreme, praćeno obilnim, vlažnim i teškim snegom, a ponegde i pojačanim vetrom koje je prethodne noći i prepodneva zahvatilo Srbiju izazvalo je štetu na nekim delovima distributivne mreže električne energije posebno u brdsko-planinskim naseljima na teritoriji zapadne i centralne Srbije, a sve ekipe Elektrodistribucije Srbije su na terenu i rade na sanaciji kvarova.

Kvarovi su zabeležni posebno na teritoriji Valjeva, Bajine Bašte, Čajetine, Osečine, Požege, Kosjerića i Gornjeg Milanovca, rečeno je iz Elektrodistribucije Srbije.

Kako navode, i pored veoma teških uslova na terenu, snega koji i dalje pada i teško prohodnih puteva, sve raspoložive ekipe EDS-a i podizvođača su na terenu i rade na lokalizaciji i saniranju kvarova.

Iz EDS ističu da su kao ispomoć njihovim kolegama na terenu, pristigle i ekipe EDS-a iz drugih ogranaka koji nisu zahvaćeni nevremenom.

Radnici Elektrodistribucije Srbije na terenu ulažu maksimalne napore da se kvarovi otklone i snabdevanje električnom energijom normalizuje u najkraćem mogućem roku, navode iz ovog preduzeća.