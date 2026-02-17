Slušaj vest

Izgradnja nedostajućeg sektora C obilaznice oko Beograda ulazi u novu fazu u izgradnji ključne veze Bubanj potok - Vinča - Pančevo. Vlada Srbije usvojila je nedavno rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju zemljišta i objekata na trasi budućeg auto - puta i obilazne železnice, što je jedan od poslednjih administrativnih koraka pre početka samih radova.

Ovaj potez se uklapa u širi plan da se kompletira obilazni koridor oko prestonice i konačno izmesti teretni saobraćaj iz gradskog jezgra, što je, kako se pokazalo poslednjih godina, postalo od ključne važnosti za bezbednost saobraćaj u srpskoj prestonici, ali i razvoj okolnih zona, uključujući i tržište nekretnina.

Plan predviđa izgradnju oko 31 km auto - puta i približno 29 km pruge, kao i most preko Dunava dužine oko 1.320 metara, dva tunela kod Bubanj potoka i Leštana, kao četiri velike raskrsnice. Nova obilaznica će ne samo omogućiti izmeštanje teretnog saobraćaja iz gradskih zona već i otvoriti prostor za dalje širenje mreže, uključujući budući sektor D prema mostu kod Batajnice i autoputu ka Novom Sadu.

Trasa obuhvata više katastarskih opština na području Beograda i Pančeva, čime se stvaraju uslovi za još tesnije povezivanje ova dva gradska centra. Uporedo će se graditi i železnička obilaznica sa čvorištem prema Vršcu i Zrenjaninu, čime se omogućava potpuno izmeštanje teretnog i opasnog tereta iz centralnih delova Beograda i Pančeva.

Ranije otvorena deonica B obilaznice koja je obuhvatala saobraćajnicu Straževica–Bubanj potok već je stvorila preduslove da se kompletira čitav južni sektor obilaznice, pa je nastavak izgradnje C sektora deo neophodan za funkcionalno zaokruživanje auto - puta oko prestonice.

Sektor C obilaznice oko Beograda je završna i najkompleksnija deonica dužine oko 31 km koja povezuje Bubanj Potok sa Pančevom. Trasa se proteže od Bubanj Potoka, preko Vinče i preko Dunava do Pančeva, prolazeći kroz opštine Voždovac, Grocka, Rakovica, Palilula i grad Pančevo.

Od 31 km drumske saobraćajnice 8 km će biti na beogradskoj, a 22 km na pančevačkoj strani. Prema planovima objavljenim na sajtu "Putevi Srbije" u pitanju je moderna saobraćajnica koja je predviđena za brzine od 120 km na čas. Sama obilaznica oko Beograda u vidu prstena će povezivati krak Koridora Xb, E-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš - Novi Sad - Beograd) sa Koridorom X, E-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci - Beograd), državni put IB reda broj 26 i Rutom 4, E-763 (Beograd - Požega - granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora X, E-75 (Beograd - Niš - Preševo - granica sa Severnom Makedonijom).

Izgradnja bilaznice oko srpske prestonice smatra se ključnim infrastrukturnim projektom za konačno rasterećenje saobraćaja u Beogradu.