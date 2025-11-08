Slušaj vest

Izgradnja Severne obilaznice oko Kragujevca predstavlja jedan od najvažnijih strateških infrastrukturnih projekata u Šumadiji i centralnoj Srbiji. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice dužine 22 kilometra odvijaju se planiranom dinamikom.

Projektovana za brzinu do 100 kilometara na čas, Severna obilaznica će imati pet modernih saobraćajnih petlji i 25 putnih objekata – mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka. Ova saobraćajnica će povezati Kragujevac sa najvažnijim delovima državne putne mreže, kao što su Koridor 10 i Moravski koridor, što će omogućiti brži i efikasniji saobraćaj ka drugim delovima Srbije.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić naglasio je da je Severna obilaznica kapitalni projekat od izuzetnog značaja za privredni razvoj grada i cele Šumadije.

Severna obilaznica oko Kragujevca Foto: Info služba Grada Kragujevca

- Ovo je jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u modernoj istoriji Kragujevca. Severna obilaznica ne samo da će rasteretiti centar grada i smanjiti zagađenje, već će otvoriti nove mogućnosti za razvoj industrije, trgovine i stanovanja. Uz ovu saobraćajnicu razvija se i nova industrijska zona na površini od oko 150 hektara, sa svom neophodnom infrastrukturom, što će dodatno privući investitore i otvoriti nova radna mesta. Danas imamo oko 8.900 nezaposlenih, dok ih je nekada bilo više od 25.000, što najbolje pokazuje kako ovakvi projekti menjaju ekonomsku sliku grada. Naši sugrađani će uskoro moći da stignu sa jednog kraja grada na drugi bez prolaska kroz centar, a tranzitni saobraćaj će biti izmešten, što će značajno poboljšati kvalitet života u Kragujevcu", poručio je Dašić.

Severna obilaznica oko Kragujevca Foto: Info služba Grada Kragujevca

U okviru Faze 1 radova asfaltiran je most na petlji Jovanovac iznad državnog puta Batočina – Kragujevac. Do završetka ove faze predstoji uređenje putnog pojasa, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ugradnja ITS sistema tehničke zaštite, zaštitnih i odbojnih ograda, zidova za zaštitu od buke, kao i radovi u zoni dalekovoda od 400 kV i gasovoda. Nakon adaptacije dalekovoda i izmeštanja gasovoda, ova faza će biti u potpunosti kompletirana.

Severna obilaznica oko Kragujevca Foto: Info služba Grada Kragujevca

Paralelno se izvode i radovi u okviru Faze 2, koji obuhvataju iskope, izradu nasipa i tamponskih slojeva, armirano-betonske radove na šest mostova, tri potporna zida i dva temelja za objekte od čelične korugovane cevi, kao i izmeštanje elektroenergetskih instalacija.