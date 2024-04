POČETAK IZGRADNJE VEĆ U JUNU Ministar Vesić najavio: Danas otvaranje ponuda za obilaznicu oko Niša, radićemo ubrzano narednih dana

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će danas biti otvorene ponude koje su stigle za tender za izbor izvođača radova na izgradnji železničke obilaznice oko Niša, dok bi radovi na tom projektu trebalo da počnu u junu.

- Već u junu ćemo početi da gradimo. Danas se otvaraju ponude, radićemo ubrzano narednih dana, da izaberemo najboljeg ponuđača. Čim taj proces bude završen, u junu počinje izgradnja železničke obilaznice oko Niša - rekao je Vesić gostujući na TV Hepi.

Taj projekat je važan zbog konačnog iseljenja pruge iz centra Niša, dodao je ministar.

- Nema vlasti koja nije obećavala gradnju obilaznice oko Niša, ali je jedino Aleksandar Vučić to uspeo da uradi - ukazao je Vesić i dodao da se već uveliko radi na obnovi deonice pruge Niš - Brestovac.

foto: Kurir tv

Radovi su u toku i na deonici od Sićeva do Dimitrovgrada, na pruzi Niš – Dimitrovgrad, za brzine od 120 kilometara na sat, u okviru zajedničkog projekta sa Evropskom unijom.

- Obnavljamo i regionalne pruge, ne gradimo samo nove. Od 2012. godine izgrađeno je 108 kilometara novih pruga, a obnovljeno 842 kilometra. Do kraja godine pustićemo u saobraćaj još 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice - rekao je Vesić.

Najavio je i da će, ukoliko sve bude u redu, u decembru početi izgradnja druge i treće deonice brze pruge Beograd – Niš.

- U maju ćemo raspisati predkvalifikacioni tender za izvođača radova, u septembru ćemo tražiti ponude, a u međuvremenu će biti završen i plan. Počinjemo da gradimo 230 kilometara dugu prugu, za brzine od 200 kilometara na sat, i za tri i po godine putovaće se od Niša do Beograda za 100 minuta - rekao je ministar.

Naveo je i da je u okviru Plana Evropske unije za Zapadni Balkan, vredan šest miliona evra, koji je juče potvrđen, jedan od prioritetnih projekata koje je Srbija prijavila, izgradnja pruge od Brestovca do Preševa.

- Imaćemo brzu prugu od Niša do Skoplja, odnosno kroz celu Srbiju, od Niša do Preševa, i dalje do Skoplja. Mađari će završiti svoj deo do Budimpešte, Grci rade 76 kilometara pruge od Soluna do Idomenija i obnavljaju deonicu od Soluna do Atine. Ostaje da se spoje Skoplje i Idomeni, i imaćemo 1.521 kilometar brze pruge, od Budimpešte do Atine, što će potpuno promeniti život na Zapadnom Balkanu - rekao je ministar Vesić.

Kurir.rs