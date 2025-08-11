ZAPOSLENI U SRBIJI OVO MORAJU DA ZNAJU: Imate pravo na ovoliku naknadu zarade tokom bolovanja
Bolovanje je period u kojem zaposleni zbog bolesti ili povrede nije u mogućnosti da obavlja svoj posao.
U Srbiji, pravo na naknadu zarade tokom bolovanja uređeno je zakonskim propisima, a iznos naknade može varirati u zavisnosti od razloga i dužine trajanja bolovanja.
1. Osnovna pravila za naknadu plate tokom bolovanja
Zaposleni koji ode na bolovanje u pravilu prima naknadu u visini od 65% svoje prosečne zarade, koju isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO).
2. Isplata plate u prva tri dana bolovanja
Za prva tri dana bolovanja naknadu isplaćuje poslodavac. Međutim, važno je naglasiti da se ne mora uvek isplaćivati puna plata u ovom periodu.
Visina naknade koju poslodavac isplaćuje u ta tri dana može varirati:
U nekim slučajevima, poslodavac isplaćuje 100% minimalne zarade ili drugu ugovorenu sumu.
Puno primanje plate u prva tri dana nije zakonski obavezno i često zavisi od kolektivnog ugovora, interne politike preduzeća ili ugovora sa zaposlenim.
Nakon tri dana, naknadu u visini od 65% prosečne zarade preuzima RFZO.
3. Kada zaposleni prima 100% plate tokom bolovanja?
A) Povreda na radu ili profesionalna bolest
Ukoliko je bolovanje posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, zaposleni ima pravo na naknadu u visini od 100% zarade tokom celog trajanja bolovanja. Troškove isplate snosi poslodavac ili nadležni fond za profesionalne bolesti.
B) Kolektivni ugovori i interne politike poslodavca
Neki poslodavci, kroz kolektivne ugovore, interne pravilnike ili dodatne ugovore, omogućavaju zaposlenima naknadu u visini od 100% plate tokom celog ili većeg dela bolovanja. Ovo nije zakonska obaveza već dodatna pogodnost.
C) Posebni slučajevi
U određenim posebnim slučajevima (npr. trudničko bolovanje, odsustvo zbog nege deteta) zaposleni može imati pravo na veću naknadu, ponekad i do 100%.
4. Situacije kada bolovanje može biti umanjeno ili odbijeno
- Kada zaposleni ne ispuni uslove za bolovanje (npr. bolovanje je lažno ili neosnovano).
- Kada zaposleni nije u sistemu zdravstvenog osiguranja.
- Kada bolovanje nije pravilno prijavljeno.
- Kada su prekršene procedure za prijavu i dokazivanje bolesti
U ovim slučajevima može doći do odbijanja naknade ili umanjenja iznosa.
Zaključak
U Srbiji zaposleni uglavnom primaju 65% prosečne zarade tokom bolovanja, koje isplaćuje RFZO nakon prva tri dana.
Prvih tri dana bolovanja, naknadu isplaćuje poslodavac, ali nije pravilo da uvek mora biti 100% plate - često je to minimalac ili druga dogovorena suma.
Naknada od 100% zarade ostvaruje se u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti, ili ako poslodavac to definiše kolektivnim ugovorom.
Poznavanje ovih pravila ključno je za zaposlene kako bi znali svoja prava i sprečili nepravilnosti u isplati naknade.
BiznisKurir/TelegrafBiznis