Šta se dešava u slučaju povrede na radu

Slušaj vest

U Srbiji, pravo na naknadu zarade tokom bolovanja uređeno je zakonskim propisima, a iznos naknade može varirati u zavisnosti od razloga i dužine trajanja bolovanja.

1. Osnovna pravila za naknadu plate tokom bolovanja

Zaposleni koji ode na bolovanje u pravilu prima naknadu u visini od 65% svoje prosečne zarade, koju isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO).

2. Isplata plate u prva tri dana bolovanja

Za prva tri dana bolovanja naknadu isplaćuje poslodavac. Međutim, važno je naglasiti da se ne mora uvek isplaćivati puna plata u ovom periodu.

Visina naknade koju poslodavac isplaćuje u ta tri dana može varirati:

U nekim slučajevima, poslodavac isplaćuje 100% minimalne zarade ili drugu ugovorenu sumu.

Puno primanje plate u prva tri dana nije zakonski obavezno i često zavisi od kolektivnog ugovora, interne politike preduzeća ili ugovora sa zaposlenim.

Nakon tri dana, naknadu u visini od 65% prosečne zarade preuzima RFZO.

Plata Foto: Shutterstock

3. Kada zaposleni prima 100% plate tokom bolovanja? A) Povreda na radu ili profesionalna bolest

Ukoliko je bolovanje posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, zaposleni ima pravo na naknadu u visini od 100% zarade tokom celog trajanja bolovanja. Troškove isplate snosi poslodavac ili nadležni fond za profesionalne bolesti.

B) Kolektivni ugovori i interne politike poslodavca

Neki poslodavci, kroz kolektivne ugovore, interne pravilnike ili dodatne ugovore, omogućavaju zaposlenima naknadu u visini od 100% plate tokom celog ili većeg dela bolovanja. Ovo nije zakonska obaveza već dodatna pogodnost.

C) Posebni slučajevi

U određenim posebnim slučajevima (npr. trudničko bolovanje, odsustvo zbog nege deteta) zaposleni može imati pravo na veću naknadu, ponekad i do 100%.

Na trudničkom, zaposleni može imati pravo na veću naknadu Foto: Shutterstock

4. Situacije kada bolovanje može biti umanjeno ili odbijeno Kada zaposleni ne ispuni uslove za bolovanje (npr. bolovanje je lažno ili neosnovano).

Kada zaposleni nije u sistemu zdravstvenog osiguranja.

Kada bolovanje nije pravilno prijavljeno.

Kada su prekršene procedure za prijavu i dokazivanje bolesti

U ovim slučajevima može doći do odbijanja naknade ili umanjenja iznosa.

Zaključak

U Srbiji zaposleni uglavnom primaju 65% prosečne zarade tokom bolovanja, koje isplaćuje RFZO nakon prva tri dana.

Prvih tri dana bolovanja, naknadu isplaćuje poslodavac, ali nije pravilo da uvek mora biti 100% plate - često je to minimalac ili druga dogovorena suma.

Naknada od 100% zarade ostvaruje se u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti, ili ako poslodavac to definiše kolektivnim ugovorom.

Poznavanje ovih pravila ključno je za zaposlene kako bi znali svoja prava i sprečili nepravilnosti u isplati naknade.