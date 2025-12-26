Slušaj vest

Bitcoin tržište moglo bi se naći u situaciji povišene volatilnosti u petak, 26. decembra, jer će se tog dana ogroman broj ugovora kojima su se investitori kladili na cenu bitcoina završiti istovremeno. Reč je o najvećem isteku opcija u istoriji kripto tržišta, odnosno o ugovorima vrednim 23,6 milijardi dolara.

Bitcoin opcije su finansijski ugovori koji daju investitoru pravo da kupi (call opcija) ili proda (put opcija) bitcoin po unapred određenoj ceni do određenog datuma. Pravo kupovine koriste oni koji veruju da će cena rasti, a pravo prodaje oni koji se osiguravaju od pada cene ili se klade na pad.

Istek ugovora znači da oni prestaju da važe i to primorava trgovce da donesu odluku – da li da izvrše ugovor, puste ga da propadne ili otvore nove opcije za naredni period.

Foto: Shutterstock

Razlog zašto se učesnici na kripto tržištu pribojavaju da može doći do određene nestabilnosti je taj što veliki igrači poput institucionalnih investitora često pokušavaju da manipulišu cenom kako bi je doveli na nivo koji im najviše odgovara.

Sa druge strane, institucije koje su prodale ove opcije moraju da kupuju ili prodaju pravi bitcoin kako bi uravnotežili svoje rizike. Kako se rok bliži te kupovine i prodaje postaju agresivnije. Takođe, cena se često pinuje, odnosno zakuca oko nivoa gde se nalazi najviše ugovora u pokušaju da se neutrališu gubici.

Bitcoin tokom godine od 75.000 do 124.000 dolara

Tržište bitcoina se u ovoj godini kretalo od najnižeg nivoa od 75.004 dolara na dan 9. aprila do najviše ikada zabeležene vrednosti od 124.310 dolara 7. oktobra. Trenutna vrednost bitcoina je blizu najnižih vrednosti ove godine i iznosi 87.634 dolara.

Investitori navode da nekoliko sati pre i neposredno nakon isteka opcija u petak cene mogu naglo da se kreću na gore ili na dole bez jasnih vesti i razloga za to, a da nakon što se prašina slegne u petak popodne tržište obično dobija jasniji smer za početak 2026. godine, jer investitori otvaraju nove godišnje pozicije.

Kripto analitičar Ivan Andrejević podseća da je tržišna kapitalizacija bitcoina 1,743 triliona dolara i da iznos opcija koje ističu u petak jeste značajan deo, ali i ističe da se veliki deo tog novca reinvestira na duže staze, pa osim povećane volatilnosti u narednim danima ne bi trebalo da bude dugoročnih efekata.

- Pogotovo ako uzmemo u obzir da količina novca u opcijama tradicionalno raste iz godine u godinu i uz porast usvajanja i sve više regulative i zainteresovanosti institucija za očekivati je da se taj rast nastavi - kaže Andrejević.

Pad bitcoina povlači negativnu reakciju celog tržišta

Svi oni koji su investitori na kripto tržištu ili oni koji žele da investiraju treba da obrate pažnju na volatilnost narednih dana jer i manji pad bitcoina po pravilu povlači mnogo veći pad na tržištu altcoina, odnosno svih kriptovaluta koje nisu bitcoin.

Andrejević kaže da dolaskom sve većih investitora poput institucija, fondova i država, na kriptotržište sve manje utiču dosaadašnji manji investitori, što donosi stabilnost s obzirom na to da se oni štite od rizika, odnosno povremeno otvaraju i takozvane hedž pozicije kako bi se zaštitili. Volatilnost je smanjena, ali u prazničnoj atmosferi kada se manje trguje na berzama, može da poraste.

Bitkoin Foto: Shutterstock

Prema njegovoj oceni, kriptotržište u narednim godinama očekuje slabljenje pritiska na prodaju jer će biti sve manje dostupnih bitcoina, što može uzrokovati sve stabilniji rast cena.