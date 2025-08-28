Slušaj vest

- Kriptovalute pratim već duže vreme i smatram da predstavljaju budućnost finansija. Volatilnost i rizik su veliki, ali upravo to otvara prostor za potencijalno značajnu zaradu - kaže Draganić.

On objašnjava da je uložio 20.000 evra koje je rasporedio na osnovu detaljne analize, trudeći se da uspostavi ravnotežu između stabilnijih i rizičnih investicija.

Njegov portfolio izgleda ovako:

  • 40% je uložio u Bitkoin, najpouzdaniju kriptovalutu.
  • 20% je u Eterijumu, kao osnovi mnogih blokčejn projekata.
  • 15% je uloženo u Solanu i Sui, projekte s velikim potencijalom u brzini transakcija.
  • 25% je ostavio za meme valute poput Dogecoina, Shiba Inua i, pre svega, Little Pepea.

Kao svog favorita, Draganić izdvaja upravo Little Pepe, u čiji potencijal snažno veruje.

- Meme valute su specifične jer njihova vrednost često zavisi od zajednice i popularnosti na društvenim mrežama. Little Pepe je za kratko vreme privukao ogromnu pažnju. Moja procena je da može dostići cenu od 0,05 dolara u naredne dve godine, što bi značilo višestruki povrat na uloženi novac, budući da mu je trenutna vrednost 0,0021 dolar - ističe Draganić.

Ipak, naglašava da ulaganje u meme valute nije sigurna stvar. „To je najrizičniji deo tržišta. Njihova vrednost može naglo da skoči, ali i isto tako brzo da padne. Zato nikada ne preporučujem da se u njih ulaže sav novac. Ulaganje u njih treba shvatiti kao rizičan deo portfolija koji može doneti velike dobitke, ali i gubitke.”

Na pitanje šta savetuje početnicima, Draganić poručuje:

  • Ulažite samo onoliko koliko ste spremni da izgubite.
  • Rasporedite ulaganja u više različitih projekata.
  • Uvek se informišite – čitajte analize, pratite tržište i ne donosite odluke pod uticajem trenutnog „hajpa”.

Draganić veruje da kriptovalute imaju dugoročnu budućnost. „Iako je tržište još uvek mlado i nepredvidivo, blokčejn tehnologija ima ogroman potencijal. Ko bude strpljiv, informisan i spreman da preuzme određeni rizik, može ostvariti značajne dobitke. Moja očekivanja su da ću na uloženih 20.000 evra za dve godine zaraditi oko 200.000 dolara - zaključuje Draganić.

BiznisKurir/Kamatica

