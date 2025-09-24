Slušaj vest

Broj prevarenih ljudi koji su izgubili novac "uložen" u kupovinu kriptovaluta svakim danom je sve veći kako u Srbiji tako i u regionu, a glavni razlog zbog kog je žrtava sve više jeste to što se ljudi polakome na pare od nečega o čemu ništa ne znaju.

Izdate samo tri dozvole

U Srbiji samo tri privredna društva imaju dozvolu Narodne banke Srbije za trgovinu kriptovalutama, što znači da su sve ostale internet platforme u zemlji koje navlače ljude da investiraju u virtuelni novac prevarantske. To nije teško proveriti i zato zabrinjava što se ljudi tako lako odlučuju da bez ikakve prethodne provere uplaćuju novac ljudima koji stoje iza neproverenih internet platformi kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

ONI SU SIGURNI - IMAJU DOZVOLU NBS 1. Vescon d. o. o., Beograd (Stari grad)

2. MCM 965 d. o. o., Beograd (Čukarica)

3. AX Crypto d. o. o., Beograd

Da je pre upuštanja u bilo koji posao, pa tako i u trgovinu kriptovalutama, najvažnije dobro se informisati, smatra IT stručnjak Dragan Varagić.

Provera pra trgovine

- Prvo, u vreme veštačke inteligencije možete svašta da je pitate i da saznate i o kriptovalutama šta god vas zanima. Drugo pravilo je da ne ulažete pare u oblast koju ne razumete. Ljudi se lako polakome na pare i zato upadaju u probleme. Ako već hoćete da radite nešto, morate da razumete kako to funkcioniše. Ako tog sajta nema među tri koja imaju dozvolu za trgovinu kriptovalutama u Srbiji, to je prevara. Tačka. Ako želite da trgujete preko inostranih platformi, morate i njih da proverite, da li sajt legalno postoji, da li je firma na toj i toj adresi. Moj predlog je da pre nego što bilo šta krenete da radite, morate malo da se informišete. Morate da naučite kako to funkcioniše. Oni koji nemaju iskustva u proveravanju internet servisa bolje da ulažu u Srbiji - naglašava Varagić.

KAKO PROVERITI KRIPTOPROJEKAT PRE ULAGANJA Whitepaper i tim - Pročitajte whitepaper: ima li smisla i jasnu upotrebu tokena, da li tim stoji pod imenom i prezimenom iza projekta

Smart contract - Proverite adresu na Etherscan/BscScan: da li je kod verifikovan, da li postoji "mint" funkcija i da li je vlasništvo renounced (odricanje od kontrole)

Likvidnost (LP) - Da li je zaključana i na koliko dugo; Ako nije, tim može povući novac i nestati (rug-pull)

Audit - Postoji li revizija koda od renomirane firme (npr. CertiK); Pogledajte da li su pronađeni problemi i da li su rešeni

Tržišna aktivnost - Proverite na blockchain exploreru: postoje li prodaje (ne samo kupovine), koliki je promet i da li ima znakova "honeypot" prevare

Ako ijedna od ovih tačaka izazove sumnju, bolje odustanite od ulaganja u taj projekat

Kako za Kurir objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije, usluge povezane s virtuelnim valutama u Srbiji mogu da pružaju samo domaća privredna društva koja dobiju njenu dozvolu za pružanje tih usluga. Trenutno su u Registar pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama u NBS upisana samo tri privredna društva i ona imaju dozvolu NBS za pružanje tih usluga.

Trgovina u inostranstvu veliki rizik

- Što se tiče ulaganja građana u virtuelne valute na platformama u inostranstvu, NBS je više puta javno upozoravao građane na rizike koji prate ulaganje u virtuelne valute i na to da mogu ostati bez svih uloženih sredstava (ne samo zbog posledica prevare i zloupotreba već i zbog izraženih finansijskih rizika) - ističu u centralnoj banci.

SAVETI NBS GRAĐANIMA Treba da budete oprezni prilikom ulaganja u virtuelne valute

Treba da budete svesni rizika koji takvo ulaganje nosi

Ako se ipak upuste u taj rizik, da to čine isključivo preko domaćih licenciranih pružalaca usluga, koji su pod nadzorom NBS i koji su dužni da odgovaraju za kapital i zaštite sredstva svojih korisnika i drže ih odvojeno od svoje imovine

Ako imaju bilo kakvu sumnju da li određeno lice ima dozvolu da pruža usluge povezane s virtuelnim valutama, da se obrate NBS putem mejla radi provere

Napominju i da NBS nema nikakva ovlašćenja u pogledu platformi za digitalnu imovinu koje nemaju dozvolu za rad izdatu u Srbiji, već posluju u inostranstvu sa dozvolom ili bez nje.

- U skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini, svaki korisnik snosi sopstveni rizik takvih ulaganja. Ni Republika Srbija niti nadležni organi ne snose odgovornost za gubitke koje građani mogu imati u vezi s virtuelnim valutama - upozoravaju iz NBS.

Veliki broj pravaranata

Koliko je prevaranata koji građanima nude kriptovalute u Srbiji, govori i podatak da je od 2021. do sada otkriveno čak 38 firmi koje su se ilegalno bavile tim poslom.