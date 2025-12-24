POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA DEONICA MORAVSKOG KORIDORA KOJU JE VUČIĆ DANAS OTVORIO: Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način FOTO
- Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi.
Pogledajte kako izgleda deonica koja spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom
Ovo su velike i važne stvari. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost, poručio je predsednik Srbije.
Reč je o još 14 kilometara najmodernijeg i najšireg auto-puta u Srbiji koji spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom. Moravski koridor je jedna od glavnih arterija novoizgrađenih auto-puteva širom Srbije.
Digitalne table na putu - prvi 5G put u Srbiji, internet celom dužinom
Na licu mesta mu je rečeno i da ima skoro 22 km tunela pa se razgovor poveo i o digitalnim tablama na putu koje daju sve informacije poput gužvi na putu, čekanju, vremenskim prilikama...
Ovo je i prvi 5G put u Srbiji koji ima internet celom dužinom.
Kurir.rs