- Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi. 

Pogledajte kako izgleda deonica koja spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom

Moravski koridor, deonica Vrnjačka Banja - Vrba Foto: TV Pink Printscreen

Ovo su velike i važne stvari. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost, poručio je predsednik Srbije.

Reč je o još 14 kilometara najmodernijeg i najšireg auto-puta u Srbiji koji spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom. Moravski koridor je jedna od glavnih arterija novoizgrađenih auto-puteva širom Srbije.  

 Digitalne table na putu - prvi 5G put u Srbiji, internet celom dužinom

Na licu mesta mu je rečeno i da ima skoro 22 km tunela pa se razgovor poveo i o digitalnim tablama na putu koje daju sve informacije poput gužvi na putu, čekanju, vremenskim prilikama...

Ovo je i prvi 5G put u Srbiji koji ima internet celom dužinom.

Kurir.rs

