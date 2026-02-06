Slušaj vest

Turija u srbobranskoj opštini postalo je traženo mesto za mlade porodice u potrazi za udobnim životom na selu, pošto administrativni centar APV - Novi Sad više nije pogodan za život, zbog saobraćajne gužve, prenaseljenosti i skupih stanova, čiji samo dvadesetak kvadrata vrede kao jedna seoska kuća.

Na području opštine Srbobran trenutno se prodaje oko 40 kuća, od kojih je polovina u Turiji.

Cene nekretnina za sva mesta na području ove lokalne samouprave, kojoj pripada i Nadalj, uglavnom su iste, kreću se do 100.000 evra, a Turija je najtraženija.

Nova runda subvencija

Vlada Republike Srbije danas je donela dve uredbe kojima su usvojeni Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2026. godinu i Program dodele bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova na teritoriji Republike Srbije.

Svakog meseca proda se bar jedna kuća u Turiji a brzina prometa nekretnine zavisi od cene i stanja u kojem se kuća nalazi.

U Turiji je sve blizu, mesto ima oko 2.000 stanovnik pa do ambulante, pošte, vrtića, škole, prodavnica, pijace... ne treba puno pešačiti niti imati automobil, i zato nije ni važno u kojoj se ulica kuća nalazi, odnosno prodaje i kupuje.

Kroz Turiju protiču Veliki bački kanal i njegove pritoke, reka Krivaja i Park prirode Beljanska bara, što selu daje posebnu čar.

Ima i sportsku halu, koju koriste osnovci za fizičko vaspitanje i sportski klubovi iz mesta i Nadalja i Srbobrana.

Selo ima šest dobro snabdevenih prodavnica i na desetine registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, gde novi stanovnici kao i drugi žitelji takođe mogu da se snabdevaju namirnicama, premda im one nisu ni potrebne. Svaka kuća ima okućnicu sa velikim dvorištem i baštama, u kojima ima mesta i za voće i povrće, koje uz malo truda može imati svako domaćinstvo, piše Dnevnik.

Turinci se poslednjih nekoliko godina mogu pohvaliti dobrim putevima, a posebno su poznati po nadaleko poznatoj privredno-turističkoj manifestaciji Kobasicijadi, koja se već nekoliko decenija održava i privlači po više desetina hiljada posetilaca iz cele Srbije.

Penzioneri prodaju stanove da bi kupili kuću

Jojkić kaže da se kuće do 50.000 evra prodaju za keš, a od 50.000 evra pa naviše putem kredita.

- Osim mladih parova, kupuju ih i penzioneri koji prodaju stanove u Novom Sadu, čijim novcem ne samo da mogu da kupe lepu kuću u Turiji, Nadalju i Srbobranu već i da pomognu deci od viška novca koji im ostane od prodaje stana ili da ga iskoriste na drugi način.

Nadalj bliži Novom Sadu, ali je gužva u saobraćaju

Na području opštine Srbobran, kojoj osim Turije pripada i selo Nadalj, najviše je zainteresovanih kupaca za Turiju, koja je od Novog Sada udaljena 39 kilometara. I u Nadalju ima oglašenih kuća na prodaju, ali se slabije prodaju.

Nadalj je bliži Novom Sadu kada se ide putem Temerin-Bački Jarak (32 kilometra), ali taj pravac vozači izbegavaju zbog velike saobraćajne gužve.

Zato žitelji opštine Srbobran više idu putem do Novog Sada preko Siriga, kojim do Novog Sada Srbobranci i Turinci stižu za pola sata.

Nadaljčanima, ako koriste taj pravac, treba više vremena, pošto su od grada udaljeni oko 50 kilometara.