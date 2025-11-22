Slušaj vest

Stručnjak za nekretnine, Ervin Pašanović, izjavio je za RTS da će i u narednom periodu cene verovatno nastaviti da rastu, s obzirom na ovogodišnje podatke o broju izdatih građevinskih dozvola.

S druge strane, konsultant za nekretnine, Milić Đoković, smatra da su cene trenutno stabilne i da je reč o sigurnom tržištu koje pruža izvesnost da kapital neće propasti.

Prema podacima RGZ-a, indeks cena stanova u Srbiji u drugom tromesečju ove godine iznosi 182, što predstavlja rast od gotovo 5,8% u odnosu na isti period prošle godine. Tokom prvog tromesečja zaključeno je 12.650 kupoprodajnih ugovora, što je za 8,5 odsto više nego lane.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ervin Pašanović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, naglasio je da je tržište nekretnina u Srbiji jedino slobodno tržište gde se cene formiraju na osnovu ponude i potražnje. Ističe, takođe, da čak 90 odsto stanovništva ima neki oblik vlasništva nad nekretninom.

- Cene nekretnina uvek rastu. U Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, imamo kulturu da svako treba da poseduje bar jednu. Ljudi se često dele na uspešne i neuspešne u zavisnosti od toga da li su deci obezbedili stan, a to su velike životne investicije koje nose i veliki stres - istakao je Pašanović.

Dodaje da će cene najverovatnije nastaviti da rastu, jer je u Beogradu izdato 40 odsto manje građevinskih dozvola nego prošle godine, a baš u prestonici je potražnja najveća.

Ilustracija Foto: Sasomange

Milić Đoković pak ističe da su cene stabilne i da nema naglih oscilacija, te da je o sigurnom tržištu gde kapital neće propasti ni u turbulentnim vremenima.

- Zanimljivo je da se u Beogradu 40 odsto stanova kupuje na kredit. Kada dostignemo 50 procenata, moći ćemo da kažemo da imamo dobro razvijeno tržište. Kada je reč o garažama, najčešće se kupuju za gotovinu - objašnjava Đoković.

Prema njegovim rečima, garaže su trenutno tražene i isplative za ulaganje, jer ih ima malo u prometu, a za mnoge postoji i lista čekanja.

- Potražnja za garažama, i za kupovinu i za iznajmljivanje, veoma je velika jer je problem parkiranja očigledan. Cene rente kreću se od 70 do 300 evra, dok prodajne cene iznose od 20.000 do 60.000 evra, u zavisnosti od kvadrature koja obično varira između 12 i 18 kvadrata - navodi Đoković.