Do pre nekoliko godina o vikendicama se nije mnogo razmišljalo, ali sve je promenila pandemija virusa korona i rad na daljinu. Kupovina vikendica u Srbiji i beg iz grada eksplodirali su 2021. godine . Žitelji velikih gradova bili su željni prirode, pa su kupovali kuće na selu, nadomak planina ili brojnih banja u Srbiji. One su pre svega služile kao vikendice - mesto za odmor. Ali kako je pandemija dosta uticala na način rada, mnogi su kancelariju zamenili prirodom pa se tu i trajno preselili.

Ipak, za one koji nemaju gotovinu, postoji još jedan način na koji mogu doći do vikendice.

Rešenje je u hipotekarnom kreditu

Pored klasičnog gotovinskog kredita, banke nude još jedan način kreditiranja kako bi se uz povoljniju kamatu došlo do pozajmice banke koja može poslužiti za kupovinu vikendice. Kako objašnjavaju bankari, radi se o tzv. gotovinskim kreditima sa hipotekom . Na taj način se može obezbediti značajna suma gotovine, što zavisi od toga da li je kredit dinarski ili je indeksiran u evrima.

Većina banaka nudi iznos gotovinskog hipotekarnog kredita do pet miliona dinara, a indeksiranog do 100.000 evra, uz duži period otplate, pa i do 20 godina. Za dinarski hipotekarni kredit nije potrebno učešće, dok se za pozajmicu u evrima predaje depozit od 30%. Ovde se kamate kreću od oko 8,7% za hipotekarne kredite indeksirane u evrima, dok su dinarski skuplji pa stopa iznosi nešto manje od 12%.