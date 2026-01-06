Slušaj vest

Život na kruzerima važi za težak, fizički iscrpljujući i dugotrajan, ali istovremeno i dobro plaćen u poređenju sa mnogim poslovima na kopnu. Ipak, ono što uvek iznova izaziva šok u javnosti jesu privatne prostorije u kojima živi brodsko osoblje kabine koje su često manje od prosečne ostave u stanu.

Upravo takvu kabinu, površine oko četiri kvadratna metra, pokazao je Stefan Kovačić, radnik na kruzeru, koji će u tom prostoru provesti više od sedam meseci bez prekida. "Stefi 01" kako se potpisuje na Instagramu gde ga prati više od 30.000 ljudi, često deli zanimljivosti iz svog života na brodu sa svojim pratiocima.

Četiri kvadrata za sedam meseci

Stefanova kabina izgleda gotovo identično kao i prethodnih godina, jer su brodske kabine za osoblje standardizovane. Ulazak se obavlja pomoću lične brodske kartice, koja služi i kao identifikacija, i kao ključ, i kao sredstvo kontrole kretanja na brodu.

Na svega nekoliko kvadrata nalazi se krevet, ormar za civilnu i radnu odeću, mali frižider, osnovne higijenske potrepštine i televizor, uglavnom namenjen za gledanje nekoliko dostupnih kanala. Prostor je maksimalno iskorišćen, sve ima svoje mesto, a luksuz se meri funkcionalnošću, ne komforom.

I pored skučenosti, Stefan je kabinu personalizovao: mala novogodišnja jelka, ukrasi i poklončići pokazuju pokušaj da se dug boravak daleko od kuće učini podnošljivijim. To nije izuzetak mnogi članovi posade na sličan način "prisvajaju“ prostor koji im je dodeljen, jer im je to jedino privatno mesto na brodu.

WC od jednog kvadrata i realnost brodskog života

Poseban deo svakodnevnog šoka za one koji prvi put vide ove uslove jeste kupatilo. WC koji Stefan deli sa još jednom osobom prostire se na otprilike jedan kvadratni metar. Tu se nalaze tuš, lavabo i toalet sve nadohvat ruke, bez ikakvog viška prostora.

Ipak, ono što većina radnika ističe jeste da su osnovni uslovi zadovoljeni: ima tople i hladne vode, higijena se održava redovno, a privatnost je, u okvirima brodskih pravila, poštovana. Problem nije funkcionalnost, već trajanje živeti i raditi mesecima u prostoru veličine ormara zahteva ozbiljnu psihološku i fizičku izdržljivost.

Radni dani na kruzerima često traju i po 10–12 sati, sa malo slobodnog vremena i bez klasičnih vikenda. Kabina tada ne služi za odmor u pravom smislu, već kao mesto za kratko povlačenje i san pre sledeće smene, rekao je.

Uprkos svemu, interesovanje za posao na kruzerima ne opada. Razlog je jasan: stabilna primanja, plaćen smeštaj i hrana, kao i mogućnost da se za nekoliko meseci zaradi suma koja je na kopnu teško dostižna. Cena toga, međutim, plaća se upravo ovde u četiri kvadrata ličnog prostora, daleko od porodice i svakodnevnog komfora.

